OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (12/2); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Cheia de Leão fica Vazia a partir das 16h11 Hbr.

Oscar Quiroga

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 05:00

Toda Lua Cheia é um alinhamento que envolve Sol, Terra e Lua, e quando acontecem os eclipses, o alinhamento é perfeito, e as palavras existem para que a mente humana se localize em relação aos seus significados. >

Digo isso para que entendas que o desfile planetário que foi anunciado e que voltou os olhos da humanidade ao céu não foi alinhamento nenhum, foi um lindo desfile isso sim, mas se não usamos as palavras com a exatidão que elas propõem, sem querer promovemos a desinformação.>

A Lua Cheia, por ser um real alinhamento, estabelece um fluxo de potências cosmogônicas que nos afetam com sua evidente e realista invisibilidade, e por aqui, se não nos prepararmos elevando nossa consciência acima das condições banais, esse fluxo acaba produzindo curto-circuito, irritação e hostilidades de todos os tipos.>

ÁRIES: No meio dos turbilhões existenciais que andam acontecendo, há muitas chances de você se dar bem, e de criar vínculos com pessoas que, com o tempo, se tornarão peças fundamentais do seu destino. Abra os braços à vida.>

TOURO: É verdade que há coisa demais para você fazer, mas é verdade também que se você continuar teorizando as dificuldades deixará de aproveitar a chance que se encontra disponível para, passo a passo, dar conta do recado.>

GÊMEOS: Tudo que anda acontecendo faz você pensar de uma forma tão profunda, que até seus princípios e valores acabam questionados. Isso gera certo desconforto, mas lhe asseguro que é melhor isso do que se agarrar ao passado.>

CÂNCER: O conforto e segurança que a alma precisa não há de se pautar por nada muito sofisticado, mas pelas questões mais simples, aquelas que estão disponíveis e ao alcance da mão. Use os recursos que estão disponíveis.>

LEÃO: Construir relacionamentos é muito mais difícil do que os destruir, não lhe parece? A construção de relacionamentos leva tempo, é feita a partir de gestos cotidianos, enquanto a destruição acontece de uma hora para outra.>

VIRGEM: As facilidades e as dificuldades se acotovelam no mesmo cenário, tudo acontece ao mesmo tempo e, por isso, sua alma tem um tanto de dificuldade de distinguir o que é certo do que é errado. Continue tentando.>

LIBRA: No meio do tiroteio há também oportunidades de passar bem e de desfrutar de pequenos prazeres. Por que não? Ninguém há de ser obrigado e permanecer dentro dos limites dos constrangimentos o tempo inteiro, não é?>

ESCORPIÃO: Deu para brincar muito e também deu para perder muito tempo, mas a vida anda adquirindo características urgentes e seria melhor você responder positivamente a esse apelo, acelerando o que estiver ao seu alcance.>

SAGITÁRIO: A liberdade há de ser conjugada como um movimento positivo na direção de um sonho, e não como a tentativa de se desvencilhar de tudo que impeça esse movimento. A liberdade é positiva, e não negativa. É assim.>

CAPRICÓRNIO: É fundamental que você se sinta confortável para continuar em frente com as iniciativas que quer tomar, porque se esse não for o caso, melhor adiar tudo e continuar amadurecendo os planos. Não será perda de tempo.>

AQUÁRIO: Difícil convencer as pessoas a seguirem seus passos, porém, esse é um esforço que vale a pena encarar, mesmo que em alguns momentos lhe dê vontade de mandar todas as pessoas ao inferno. As pessoas são complexas.>