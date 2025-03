OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (12/3); veja previsões para seu signo

Data estelar: Sol e Saturno em conjunção.

A tendência egoísta é acharmos que estamos sempre com a razão de nosso lado, o que pode ser verdade de vez em quando, mas não sempre, inclusive porque se estivermos certos o tempo inteiro isso seria uma maldição, as pessoas nos apedrejariam porque a elas pareceríamos tão arrogantes que não suportariam nossa companhia. >

Para termos razão teríamos de ser livres pensadores, capazes de ampliar nosso entendimento ao máximo, para incluir todas as outras razões, mas o que vemos por aí é que as pessoas que mais se esforçam para ter a razão do seu lado são tudo, são as menos livres pensadoras, se agarram a dogmas e renegam tudo que os contrarie, mesmo que as evidências sejam gritantes e demonstrem que os dogmas precisam ser revistos.>