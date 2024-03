Oscar Quiroga

Horóscopo de quarta (13/2); veja previsões para seu signo

ÁRIES: A lógica não compreende a totalidade do Universo, porque nesse há muitas coisas funcionando de maneira completamente diferente do que a lógica determinaria. Chame a isso de mistério ou de sorte, são coisas que existem.

TOURO: Por um lado você faça o que estiver ao seu alcance, porque o que estiver na esfera dos acontecimentos institucionais do país anda sujeito a muitas alterações, determinando ritmos e tempos muito longos de espera. É isso.

CÂNCER: Mesmo que as pessoas não sejam conscientes daquilo que as reúne, se não houver uma aspiração em comum, um sonho, um ideal ou algo assim, é certo que não haveria reunião nenhuma, mas o contrário, todas se dispersariam.

LEÃO: Hoje, aqui e agora, você se encontra numa situação que outrora parecia inalcançável. Portanto, aquilo que, neste momento, parecer fora do seu alcance é apenas a distância que, de forma inevitável, irá ser percorrida.

VIRGEM: Ideal seria que você se engajasse o mais rapidamente possível naquilo que as pessoas apresentam e que faz seus olhos brilharem. Não importa que você esteja fazendo qualquer outra coisa diferente, se engaje rapidamente.

LIBRA: Evite se importar demais com a visão da complexidade envolvida em tudo que você pretende fazer, porque apesar de parecer impossível às vezes, você verá que no andar da carruagem as coisas se resolvem magicamente.