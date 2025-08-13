OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (13/8); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Áries.

Oscar Quiroga

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 05:00

Não é porque a Lua esteja minguando que tu também devas fazer o mesmo, te atrevendo menos do que pareceria propício se a Lua estivesse crescendo ou Cheia. A Lua tem seus ciclos, mas não é o único corpo estelar que conta na delicada matemática de vincularmos as atividades que exercemos aqui na Terra com as órbitas magníficas dos planetas.

Posso te garantir, por exemplo, que se houver qualquer sinal de desânimo em ti, esse não é produzido pela Lua minguando, mas pelas condições desastradas em que anda o mundo político, econômico e social de nossa humanidade, e que diante desse cenário de ponta-cabeça, seria melhor contrariar o céu e a terra, te erguer sob o efeito de tua boa vontade, te lançando a fazer tudo o que pretendes de uma forma completamente diferente daquela tentada até aqui.

ÁRIES: Cutuque um pouco as pessoas para que elas saiam desse lugar desanimado em que se meteram, porém, cuide para que essas cutucadas não sejam tão fortes que produzam o efeito contrário ao esperado. Tudo com delicadeza.

TOURO: Tome a iniciativa de colocar em prática pessoalmente o que você pretende que seja bem feito, porque se delegar funções e depender do que outrem faça, provavelmente o resultado será decepcionante. Hora de tomar as rédeas.

GÊMEOS: Tudo que um dia foi importante e valioso, na atualidade caiu na banalização. Porém, é preciso resgatar os valores perdidos na banalidade, porque sem esses tudo tende a se tornar tedioso demais para ser suportado.

CÂNCER: Mesmo no meio de todas as complicações que andam acontecendo como resultado de que o mundo está de ponta-cabeça, ainda assim a alma consegue desfrutar de bons sentimentos, e isso faz toda a diferença. É por aí.

LEÃO: Entre uma conversa e outra, alguma coisa concreta vai acabar dando certo. Portanto, ainda que seja cansativo participar de tantas reuniões e negociações, melhor seguir em frente, selecionando o que seja útil e prático.

VIRGEM: Boas ideias ocorrem em situações completamente nada a ver, e se a sua alma prestar a devida atenção, essas boas ideias servirão para colocar em marcha o que, até agora, continuava empacado. É tudo muito mágico.

LIBRA: Apesar do nervosismo e do senso de urgência que anda tomando conta de sua alma, você verá que as coisas procedem com bastante calma, sem grandes comoções. Melhor, então, se dedicar a dominar o nervosismo. Melhor.

ESCORPIÃO: Suas pretensões e interesses não poderiam ser abertas para todas as pessoas, é hora de você agir com discrição, reservando as informações para quem realmente seja de confiança, o que é uma verdadeira raridade.

SAGITÁRIO: Se tudo se realizasse na velocidade do pensamento seria uma maravilha, porém, as coisas não funcionam assim pelo mero fato de que nossa humanidade realizaria coisas horrorosas, dada a qualidade de seus pensamentos.

CAPRICÓRNIO: É comum que as coisas precisem dar errado para a alma entender qual seria o caminho certo. Portanto, em vez de perder tempo se lamentando pelo que dá errado, procure a luz esclarecedora nas entrelinhas.

AQUÁRIO: A boa vontade alheia há de ser valorizada, porque mesmo que, por falta de planejamento, produza mais trapalhadas do que soluções, ainda assim é uma irradiação do mais puro sentimento do coração. Vale a pena.