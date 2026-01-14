OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (14/1); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio e Júpiter em oposição.

Alô Alô Bahia

Publicado em 14 de janeiro de 2026

Há um evidente declínio no interesse de as pessoas constituírem famílias, terem filhos, de participarem de atividades religiosas e comunitárias, enfim, há declínio em tudo que signifique a construção de laços de interdependência.

O único valor que está em alta é o dinheiro, porque esse representa a ilusão de que com autonomia completa, não dependendo de mais ninguém, então a "vida estaria resolvida".

Mas, a vida não está resolvida nem para os que têm recursos materiais em abundância, porque a ansiedade subverte seus planos e produz distorções de todos os tipos nos relacionamentos, já que a única maneira de "resolver a vida" é funcionarmos como ela, fomentando a interdependência entre tudo e todos.

ÁRIES: Para que as coisas não degringolem quando vão bem, é preciso manter uma atenção que não deve ser tensa nem ansiosa, mas de expectativa alegre. Parece fácil, mas na prática requer uma presença de espírito colossal.

TOURO: Essa vontade louca de contar para o mundo inteiro a natureza de seus bons sentimentos há de ser considerada um impulso sagrado. É importante, porém, você também se lembrar que o mundo não é sagrado, mas profano.

GÊMEOS: Aquilo em que você está pondo a mão agora tem perspectiva de crescimento, desde que você detenha o controle sobre as operações pertinentes, porque se deixar na mão de outras pessoas, aí a história seria outra.

CÂNCER: As contrariedades que se apresentam são leves, porém, fazem barulho suficiente para sua alma as considerar importantes Trate tudo com delicadeza e com uma certa dose de indiferença também, para seguir em frente.

LEÃO: Apesar de nada de novo nem de concreto ter surgido para estimular sua esperança, mesmo assim você notará uma mudança substancial no seu estado de ânimo que, por pressentir as mudanças, já as dá por realizadas. Em frente.

VIRGEM: Tantas coisas bonitas que você pensou a respeito de seu futuro, e também da vontade de realizar projetos importantes que beneficiariam muita gente; pois bem! Agora transforme o entusiasmo em operação concreta.

LIBRA: Outorgue prioridade a tudo que você possa finalizar neste momento, especialmente àqueles assuntos que se arrastam há tanto tempo que provavelmente nenhuma das pessoas envolvidas se lembra bem como foi que tudo começou.

ESCORPIÃO: As ideias não têm verdadeiro dono, porque a mente humana não é individual, é um órgão de percepção coletivo. Porém, como essa não é uma realidade aceita, parece que as ideias surgem ao mesmo tempo em diversas mentes.

SAGITÁRIO: Todas essas manobras que você anda fazendo para adquirir mais consistência e estabilidade serão relativamente bem sucedidas, desde que você, além de pensar em seu conforto e segurança, pense nas condições alheias também.

CAPRICÓRNIO: Fundamental mesmo é o amor, como reza a bossa nova, mas não especificamente o amor romântico, que tantos dissabores provoca, porém, o amor fraternal, que leva as pessoas a se conectarem entre si sem interesse.

AQUÁRIO: Os sacrifícios que você faz para manter tudo em funcionamento não hão de ser encarados como experiências sofridas. Não há como se livrar do sofrimento entre o céu e a terra, mas há como escolher focar no regozijo.