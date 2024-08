OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (14/8); veja previsões para seu signo

Apesar de todas as discussões que relativizam os conceitos de bem e mal, há um único parâmetro universal para ser referência, e essa verdade os torna absolutos, ou muito menos relativos a posturas individuais do que gostaríamos que fossem.

O bem é o que produz efeitos auspiciosos para o maior número possível de pessoas e de ingredientes da natureza, tanto quanto o mal é aquilo que produz distorções e adversidades para muitos, pelo mero fato de ter sido empreendido tendo em vista um benefício particular, em detrimento do que poderia ter sido feito em nome da maioria.

Assim vemos que o mal, apesar de parecer oposto ao bem, não consegue se livrar desse, apenas o distorce através da apropriação indevida do que poderia e deveria ser distribuído para maior glória de todos.

ÁRIES: O bem e o mal são ativos em todas as pessoas, e mesmo que em nossa modernidade nos pareçam conceitos antigos e ultrapassados, é diante dessas correntes cósmicas que nossa mente é capaz de luzir o discernimento.

TOURO: Os recursos materiais hão de servir para continuar pondo em marcha projetos de vida, sejam esses grandiosos ou pequenos, porque se o destino desses for a acumulação, o mundo inteiro perde com isso. Ninguém ganha, todos perdem.

GÊMEOS: De uma forma ou de outra, é preciso você tomar iniciativas, porque se ficar esperando que as pessoas o façam por você, acabará perdendo a chance de colocar em marcha suas pretensões, do jeito que é do seu gosto.