Horóscopo de quarta (15/5); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua quarto crescente em Leão.

Oscar Quiroga

Publicado em 15 de maio de 2024 às 05:00

Ainda que o Ego seja o Judas que nossa humanidade gosta de malhar, o culpando de tudo que de errado fazemos, mesmo assim essas acusações todas são feitas pelo próprio Ego ao seu respeito, e não poderiam ser levadas a sério, porque carecem de imparcialidade.

O Ego pressente sua importância, mas não a sabe definir, pela mera razão de que seu valor não pode ser medido como partícula individual, mas pela quantidade e qualidade de conexões que faça com outros Egos, seja em busca de identidade, seja procurando força ou seja meramente porque nenhum Ego se conforma consigo mesmo, precisa de outras pessoas para ter uma medida de seu valor intrínseco.

O Ego não tem gênero nem idade nem classe social, funciona da mesma maneira para todos os seres humanos.

ÁRIES: Você está numa posição de força, então é propício puxar a sardinha para seu lado, ainda que isso produza alguns conflitos e dissonâncias. Ainda assim, esse será um preço justo a ser pago para ter o domínio em suas mãos.

TOURO: Puxe a sardinha para seu lado, mas não se esqueça de que todas as outras pessoas também têm direito a fazer o mesmo, e que se não houver entendimento entre todas as partes, no fim não haverá sardinha suficiente para todos.

GÊMEOS: Escolha bem as pessoas com que você abrirá o jogo, porque dependendo da qualidade delas o resultado poderá seu muito bom ou adverso. A seleção terá de ser feita com cuidado e carinho, pelo bem de todos.

CÂNCER: A amizade é um bem valioso demais para permitir que seja desgastado com fofocas e interesses atravessados. Cuide das suas amizades, mesmo que não seja de forma explícita, apenas observando o que acontece.

LEÃO: Tudo depende do teor e intensidade das iniciativas que você se atrever a tomar, ou de também, por ventura, você se abstiver de tomar essas iniciativas. Ou seja, neste momento as rédeas do destino estão em suas mãos.

VIRGEM: Aquilo que você realmente quer fazer, não poderia ser feito abertamente neste momento, então, ou você abre um jogo paralelo ao andar dos acontecimentos, ou você sacrifica seus desejos aguardando por outro momento.

LIBRA: Em muitos casos, nenhum de nós sabe muito bem o que busca, e fica se distraindo com assuntos aleatórios, mas com a alma insatisfeita. Procure ter sinceridade com sua própria alma, tendo em mente os propósitos reais.

ESCORPIÃO: As paixões são desencontradas, porque seguem sentidos contraditórios, porém, todas com tamanha intensidade que não admitem réplicas nem questionamentos. É hora de navegar com destreza nessas águas turbulentas.

SAGITÁRIO: É preciso ter uma visão ampla de tudo que acontece e de tudo que está envolvido no caminho que sua alma parece decidida a começar. Há prós e contras, como sempre, porque a vida nunca será uma linha reta desimpedida.

CAPRICÓRNIO: No meio do caminho sempre virá o arrependimento, mas aí já será tarde, porque estará tudo em marcha, num ponto em que não haveria como retornar. Melhor fazer o certo então, seguir em frente e indiferente aos dilemas.

AQUÁRIO: A união faz a força, todo mundo sabe, mas ninguém sabe como promover essa união, já que na maior parte do tempo a discórdia é a moeda corrente dos relacionamentos. Procure fazer a sua parte em nome da união.