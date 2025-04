OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (16/4); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio ingressa em Áries em conjunção com Netuno

Publicado em 16 de abril de 2025 às 05:00

O medo é uma prisão que está com a porta aberta, mas que enquanto aprisionados nele nos convencemos de que não temos como sair dessa situação, e nos munimos de argumentos muito bem elaborados para continuarmos dando voltas num espaço bem pequeno >

À medida que ampliamos nosso entendimento, e começamos a dar risadas sonoras de nós mesmos, porque enxergamos o ridículo de nossa situação, presos num calabouço que tem a porta aberta, olhamos para nossos semelhantes e diferentes com compreensão amorosa.>

Muito diferente daqueles que, enganados pelo medo, se fortalecem na prisão e buscam superioridade para mascarar que ainda são escravos desse inimigo que continuará sendo superior até ser desmascarado pela alegria, pelo bom humor, e pelas risadas sonoras pelo ridículo da situação.>

ÁRIES: Este é um momento completamente diferente de tudo que você um dia experimentou, por isso, de nada adianta buscar no seu passado um repertório que ajude a lidar com as situações em andamento. Procure inovar.>

TOURO: Evite deixar para depois o registro dessas boas ideias que iluminam sua mente, porque depois será tarde, você as terá esquecido, como quando a gente acorda sabendo que sonhou algo importante, mas não se lembra de nada.>

GÊMEOS: Procure manter certa flexibilidade para mudar seus planos na hora em que acontecerem coincidências, porque essas são a representação de que além de seus planos pessoais, a vida tem, talvez, outros planos diferentes.>

CÂNCER: A rotina oprime o devido envolvimento passional com nossas tarefas e obrigações, mas é importante que, dia a dia, nos ergamos sobre nossas próprias almas e nos envolvamos passionalmente com nossas atividades.>

LEÃO: Há muita fantasia envolvida em seus sonhos sobre o futuro, mas você não deve descartar sumariamente tudo como resultado dessa constatação, porque há também uma essência nesse sonhar que há de ser preservada.>

VIRGEM: O medo cresce na mesma medida em que você se isolar e convencer de que é uma experiência individual. Essa é o engano que o medo enfia goela abaixo de todas as pessoas, que estamos todos abandonados à própria sorte.>

LIBRA: Por mais enlouquecidas que as pessoas andem, elas também se encontram mais dispostas a fazer alianças do que em quaisquer outros momentos. Esse é o bom resultado do medo, faz as pessoas se unirem. Muito bom.>

ESCORPIÃO: As potencialidades que há nesta parte do caminho são múltiplas e precisam ser trazidas para perto de você, porque mesmo que não possam ser aproveitadas de imediato, pelo menos você as terá identificado devidamente.>

SAGITÁRIO: Mesmo que todas as pessoas munidas de bom senso aconselhem você a não ir pelo caminho que pretende, a força que as fantasias provocam é, aparentemente, insuperável. É necessário experimentar para saber se é bom ou não.>

CAPRICÓRNIO: Memórias de outras épocas ou de situações que não necessariamente você tenha experimentado enquanto ocupa o corpo atual, experiências dessa categoria convergem para este momento, que é rico em imaginação.>

AQUÁRIO: Há dias, como os atuais, em que sua mente parece se conectar com algo superior, que lhe permite vislumbrar entendimentos que de outra maneira pareceriam impossíveis. Desfrute de tudo isso e registre suas ideias.>