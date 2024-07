OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (17/7); veja previsões para seu signo

As monstruosidades que te intimidam são ridículas e merecem tua gargalhada, porque o som dela as rebaixa à sua real condição de irrelevância na coreografia cósmica, mas é preciso que entendas que para desfazer o encantamento, tu também precisarás dar uma gargalhada sonora de teu apego ao sofrimento e ao tormento.

Afinal, se tu não tivesses tanto apego a esses tormentos, enxergarias a verdadeira dimensão das atrocidades, e então soltarias a gargalhada sonora que te libertaria do sofrimento.

ÁRIES: Faça o que seja mais seguro, e pense em reservar sua energia para assuntos mais complexos do futuro. Por enquanto, crie um ambiente de conforto e segurança para você e para as pessoas dentro de seu círculo de influência.

TOURO: Seja você o exemplo do que pretende realizar, para que seus projetos não se conjuguem indefinidamente no pretérito futuro, mas que haja um pouco desse futuro a cada momento, em gerúndio, sempre presente. É por aí.

GÊMEOS: Quando pareça que está tudo certo para você iniciar a ação, revise seus planos mais uma vez, porque o terreno parece firme, mas há também areia movediça escondida no meio dessa firmeza toda. Prudência necessária.

CÂNCER: O mundo está dando sinais de que não vai conseguir se sustentar por muito tempo mais do jeito que pretende, mas que vai precisar elaborar algumas reviravoltas e rupturas para dar conta das transformações em andamento.

VIRGEM: As visões do futuro que nossa humanidade produz são fruto do medo e das incertezas a respeito da economia. Porém, nossa humanidade faz isso como resultado de sua estreiteza de entendimento sobre a vida. Só isso.