OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (18/3); veja previsões para seu signo

Data estelar: Vênus e Júpiter em quadratura; Lua Nova em Peixes.

Oscar Quiroga

Publicado em 18 de março de 2026 às 05:00

Ninguém sabe direito o que é a Vida nem tampouco a Consciência e, no entanto, usufruímos todos da Vida e da Consciência, portanto, não é imprescindível ter explicações coerentes sobre nada.

Partamos do princípio de ser mais o que desconhecemos da Vida e da Consciência do que delas sabemos, e que a limitação não é da Vida nem da Consciência, mas do alcance de nosso entendimento.

Pressentimos haver mais para perceber e, por isso, nos fazemos perguntas e buscamos explicações, mas se não aceitamos que nosso alcance de entendimento é curto, corremos o risco de que o pouco que entendemos sobre a Vida e a Consciência seja nosso lugar de conforto, renegando sumariamente qualquer evento que venha a nos mostrar que há mais para perceber, muito mais do que nosso alcance entende.

ÁRIES: Nem tudo precisa ser duro e difícil, há também assuntos que fluem sem grandes conflitos. Porém, parece que a alma humana registra com mais fidelidade os momentos tensos do que a serenidade de tudo fluir sem fricção.

TOURO: De tanto querer que certas coisas aconteçam, sua alma corre o risco de perder de vista o necessário discernimento para separar o joio do trigo, porque há coisas boas misturadas com outras, que são mera fumaça.

GÊMEOS: A sorte está lançada, mas isso não significa que você não possa fazer nada para alterar os resultados. É bom lembrar que a sorte não é uma entidade abstrata, mas uma convergência de acontecimentos que inclui você também.

CÂNCER: Parece estar tudo no lugar certo para você se atrever a fazer o que outrora era inimaginável. Os tempos mudaram muito e o mundo não é mais o que era antes, portanto, você pode se atrever a fazer tudo diferente.

LEÃO: Dá muito o que pensar tudo que anda acontecendo, e você precisa aproveitar o ensejo e refletir profundamente sobre suas perspectivas e o andamento de seus planos, sem cair na tentação de dormir sobre os louros.

VIRGEM: Os recursos humanos são o ingrediente mais valioso de todo e qualquer projeto. Porém, ao mesmo tempo, as pessoas são difíceis de administrar, porque se vendem bem, mas depois não entregam nada do que prometem.

LIBRA: Se tudo fosse assim tão fácil quanto certas pessoas pintam, você não precisaria delas nem elas de você. Há de se manter a cabeça no lugar para não se enganar com a perspectiva de que tudo seja simples e fácil de resolver.

ESCORPIÃO: Dá para fazer tudo diferente e melhor, mas para isso sua alma precisa estar aberta a aprender, em vez de se agarrar aos métodos consagrados e resistir à ideia de que possa haver formas diferentes e melhores.

SAGITÁRIO: Mediante palavras sedutoras e um trato gentil e cordial, é fácil entrar pelo cano e ser vítima de golpe. Cuide para manter claro o entendimento e bem afiado seu discernimento para não ser esse tipo de vítima.

CAPRICÓRNIO: Há horas, como agora, em que é preciso saber usar métodos sedutores para sua alma obter o que pretende, porque se deslizar para o lado da firmeza excessiva, as reações serão resistentes e as portas se fecharão.

AQUÁRIO: Fazendo tudo com carinho, sua alma levitará sobre os perrengues que surgirem, porque esses não seriam fortes o suficiente para quebrar o encantamento que o carinho produz. Sem carinho, porém, a história é outra.