OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (23/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Câncer.

Oscar Quiroga

Publicado em 23 de outubro de 2024 às 05:00

Teoricamente, a família é a célula tronco da civilização, um conceito que nos é martelado desde sempre, e em nome do qual se movimentam forças terríveis que supostamente defendem que a família continue sendo construída nos moldes tradicionais, rejeitando qualquer mudança.

Na prática, olhando de perto as famílias, especialmente as tradicionais, é assustador constatar as disfuncionalidades psicossociais que se cozinham nesses relacionamentos, e que se multiplicam ao longo de todos os vínculos que as pessoas desenvolvem ao longo da existência.

Para que nossa civilização se torne um lugar seguro e confortável para a maioria das pessoas, as famílias teriam de pautar a educação dos filhos pelo desenvolvimento da consciência grupal, em vez do ordinário egoísmo com que todas as pessoas são lapidadas.

ÁRIES: Invista sua energia vital em organizar os ambientes nos quais você passa a maior parte do tempo. Observe se não se tornou necessário fazer mais espaço se desvencilhando de tralhas que não é mais necessário possuir.

TOURO: Procure manter a bola em movimento, mesmo que por enquanto sua alma não tenha certeza do que seja melhor fazer, ou deixar de fazer. A dinâmica do jogo, neste momento, é mais importante do que você marcar algum gol.

GÊMEOS: Agora é um ótimo momento para você combater a distração, o que não significa que você não deva tomar tempo para se entreter, mas evitar que todo seu tempo seja focado no divertimento e distração. Isso requer cuidado.

CÂNCER: Nada demais nem de menos acontecerá se você não tomar para si a responsabilidade de tomar a iniciativa, e pela força de sua vontade fazer acontecer o que de outra maneira ficaria dormente. Tome a iniciativa.

LEÃO: O que você tiver de fazer, que seja feito com total discrição, sem que ninguém, nem as pessoas mais próximas, saibam com certeza seus movimentos. Faça mistério, se apoie única e exclusivamente nas suas pretensões.

VIRGEM: Se as pessoas seguem ou não suas ideias não é tão importante quanto continuar as apresentando. É inevitável que alguém se interesse em dar continuidade ao que você propor, por isso é importante continuar divulgando.

LIBRA: O que outrora foram adversidades, neste momento se tornam assuntos favoráveis que sua alma pode utilizar para avançar um pouco mais. É assim que as coisas são, mutáveis e cheias de complexidades imprevisíveis.

ESCORPIÃO: Abra o jogo agora, porque mesmo que você não sinta total segurança sobre os resultados, o tempo de se preservar e ficar à margem dos acontecimentos terminou. Agora é melhor fazer jogo aberto e evidente a todos.

SAGITÁRIO: Se quiser ajudar, então assuma que o cenário é complexo mesmo e que não haveria disponível nenhuma bala de prata que desse conta de tudo ao mesmo tempo. O que se encontra disponível é organizar e fazer ordem.

CAPRICÓRNIO: A competição não é saudável nesta parte do caminho, é melhor cultivar laços de cooperação e solidariedade, a despeito de sua alma se sentir um pouco ameaçada pelo avanço das outras pessoas. Isso é temporário.

AQUÁRIO: A ordem prepara o terreno para que o destino, com seus movimentos misteriosos e imprevisíveis, lhe apresente as oportunidades que tenham cabimento em suas pretensões e desejos. Faça ordem, vai valer a pena.