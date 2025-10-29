OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (29/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio ingressa em Sagitário em oposição a Urano

Oscar Quiroga

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 05:00

Se acreditarmos demais em tudo, é certeza que cairemos nos diversos golpes e armadilhas prontas para isso nas redes sociais, mas ao mesmo tempo, se nos tornamos desconfiados demais em relação a tudo, destruiremos o que de mais precioso há no reino humano, a construção de uma rede de confiança e lealdade, a boa e saudável relação do indivíduo humano com seu grupo de almas.

O humano individual se congrega em grupos porque essa é sua melhor perspectiva de sobrevivência e de prosperidade, mas quando a confiança é desintegrada, a congregação das pessoas se baseia no ódio ou no crime, que não é a mesma coisa, mas produz os mesmos resultados.

Resgata tu do mundo as pessoas com as quais possas preservar os laços de confiança, para promover uma salutar prosperidade.

ÁRIES: Ainda que houver algum traço de ressentimento antigo em sua alma, mesmo assim as coisas que acontecem não darão margem para ficar se acabrunhando com isso. Anda tudo muito veloz, é só aproveitar a onda e surfar.

TOURO: Faça com que os bons sentimentos se manifestem com a mesma soltura e intensidade quanto em outros momentos você manifesta enfado e irritação. A manifestação dos bons sentimentos ajuda a preservar os relacionamentos.

GÊMEOS: Por mais que as pessoas prometam mundos e fundos, nesta parte do caminho é melhor você se aproximar daquelas que falam menos e fazem mais, porque é com elas que você avançará em suas propostas e pretensões. Só elas.

CÂNCER: Se as coisas ficam bem claras entre as pessoas, será muito fácil colocar em prática os entendimentos. Porém, se for o contrário, e as pessoas continuarem navegando na névoa, os resultados práticos serão negativos.

LEÃO: Se interiormente você não tem certeza do que os sorrisos amáveis e simpáticos transmitem, dessa vez não jogue sua intuição ao lixo, mas se movimente com astúcia no meio da alegria aparente, até encontrar o erro.

VIRGEM: Apesar de ser necessário usar palavras duras para você se fazer entender de vez em quando, é importante que isso não se torne um hábito, porque isso faria que as pessoas tomassem distância de você. Palavras afetuosas.

LIBRA: Quando as pessoas concordam entre elas, seria suficiente um aperto de mãos ou um aceno para fechar esse acordo. Porém, na época em que existimos se torna necessário um apoio específico que documente o entendimento.

ESCORPIÃO: Às vezes sua alma parece mais dura do que realmente é, porque tem urgência de fazer acontecer o que tenha sido prometido ou acordado. Não vale a pena investir energia para modificar esse movimento, ele é o que é.

SAGITÁRIO: Apesar da simpatia com que você trata a maior parte das pessoas, nesta parte do caminho pesa uma dor em seu interior, algo que torna duros seus pensamentos e que, de alguma forma, se manifestará em atitudes.

CAPRICÓRNIO: Afinal, há de ser feito o que precisa ser feito, as pessoas envolvidas gostarem disso ou não, porque a necessidade é a mãe absoluta de todos os destinos, e não os desejos e caprichos aos que se agarra a humanidade.

AQUÁRIO: Cuide para que no entusiasmo geral você não acabe ficando com o ônus de ter de solucionar todos os problemas práticos que se apresentarem. A divisão de tarefas é algo que preserva os bons relacionamentos.