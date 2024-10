OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (30/10); veja previsões para seu signo

Desenvolver a consciência grupal é imperioso, é a única saída que temos para contra-arrestar a fome de poder dos autocratas que, bem armados e se sentindo protegidos, já que os que poderiam lhes fazer contraponto atuam com postura tímida e desunida, não sentem a obrigação de medir as consequências trágicas de suas imposições tirânicas.

Por que não nos é natural o desenvolvimento da consciência grupal? Por que nos atraem mais as divisões e confrontos do que a união em torno do bem-estar geral da humanidade? Várias são as razões e todas elas convergem no mesmo ponto: o egoísmo brutal.