Horóscopo de quarta (31/7); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Gêmeos.

Oscar Quiroga

Publicado em 31 de julho de 2024 às 05:00

A complexidade da experiência humana se alimenta de nossas íntimas contradições, porque todos temos de conviver com aspectos abomináveis e sublimes em nossas condições psíquicas, as quais, de forma evidente, são a fonte que alimenta e sustenta todos nossos relacionamentos.

Não existe ser humano absolutamente coerente, no qual sua atividade formal e exterior seja exatamente igual ao seu mundo interior, e a história nos comprova que quanto mais, por exemplo, uma pessoa tenta passar uma imagem de pureza e de apego aos mais elevados princípios, distribuindo sermões morais ao mundo, maior também é o esqueleto podre que ela guarda no armário de sua vida interior, o qual encontrará uma forma de se manifestar de forma prática. É mais sábio, por isso, aceitarmos nossas incoerências e lidar sabiamente com elas.

ÁRIES: Está tudo certo, mas a alma não consegue desfrutar da serenidade que o coração teria se realmente estivesse tudo certo Será um pressentimento que deva ser levado a sério? Ou será apenas uma fantasia inútil?

TOURO: Você está pondo suas mãos em assuntos que lhe fazem brilhar os olhos, porque apresentam perspectivas muito auspiciosas. O caminho é longo e sinuoso, porque cheio de pessoas com as quais não será fácil lidar.

GÊMEOS: A força está com você. Vale a pena se atrever a tomar as iniciativas que, até agora, brilhavam pela ausência, porque você achava que seria imprudente de sua parte forçar qualquer coisa. Agora é melhor forçar.

CÂNCER: O melhor de seus planos é o que ainda não foi divulgado, e isso lhe outorga a vantagem do fator surpresa, ou ainda, a perspectiva de que, em silêncio, você amadureça melhor seus planos e os transforme em outros.

LEÃO: Ainda que as pessoas necessárias a este momento sejam difíceis de lidar, mesmo assim aceite as condições que elas lhe apresentam e deixe as discussões para um futuro que, talvez, nunca acontecerá. A união faz a força.

VIRGEM: Em primeiro lugar, faça tudo de acordo com suas pretensões e interesses, e só depois observe as reações, porque mesmo que sejam contrárias ao esperado, pelo menos você terá avançado com seus planos e intenções.

LIBRA: Na prática, pareceria impossível você realizar suas pretensões, mas chega uma hora em que a alma não deve se curvar à lógica objetiva dos fatos, mas continuar se agarrando à linda imaginação de um futuro desejável.

ESCORPIÃO: Os dilemas são desconfortáveis, porém, lhe brindam com a possibilidade de você não se agarrar às confortáveis certezas que, depois, se mostrariam equivocadas, e aí você teria de se retratar, outro desconforto.

SAGITÁRIO: Outorgue um voto de confiança, mesmo que temporário, às pessoas com que você se relaciona, porque ainda que elas não consigam explicar o que as motiva a agir como agem, isso não significa que estejam erradas.

CAPRICÓRNIO: Há dificuldades que poderiam ser evitadas, caso houvesse um pouco mais de abertura para o diálogo, e sua alma aceitar que, talvez, seja melhor fazer as coisas de um jeito completamente diferente do imaginado.

AQUÁRIO: Quando há entusiasmo e boa vontade em ação, por mais que os resultados decepcionem, ainda assim terá sido uma vitória, porque sua alma conhecerá o poder que é colocado em marcha quando são tomadas as iniciativas.