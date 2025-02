OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (5/2); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua quarto crescente em Touro.

A ideologia materialista nos quer fazer acreditar que as mudanças ocorrem de fora para dentro, provocadas por eventos físicos, tecnologias, poder militar e opressão econômica, porém, apesar de que essas demonstrações de força impressionam nossa humanidade, as mudanças reais acontecem de dentro para fora, por médio de estruturas de pensamento. >

GÊMEOS: O entendimento é possível, porque ainda que as razões da discórdia sejam profundas e aparentemente insuperáveis, depende de o quanto as pessoas com que convive tenham boa vontade para tocar a bola para frente.>

LIBRA: As coisas no mundo não melhoram porque em vez de as pessoas se ajudarem mutuamente elas andam se maltratando mais do que o normal. O mundo não é uma entidade fictícia, o mundo só existe porque as pessoas existem.>