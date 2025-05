OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (7/5); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Virgem.

ÁRIES: Alguns relacionamentos são construídos em torno da utilidade que esses brindam, com destino certo. Nada de errado nisso, as pessoas podem ajudar umas às outras sem que necessariamente isso seja avaliado afetivamente.>

GÊMEOS: Coloque ponto final no que estiver ao seu alcance, para poder seguir rumo ao futuro com a alma mais leve, sem tanta coisa amarrando seus movimentos. O ponto final é a atitude que brinda com supremo alívio à alma.>

PEIXES: Alguns entendimentos são possíveis, mas procure não forçar demais as coisas para que se ajustem às suas pretensões. Os entendimentos entre as pessoas só acontecem quando há equilíbrio entre as demandas e as concessões.>