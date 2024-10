OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (10/10); veja previsões para seu signo

TOURO: Você é uma peça de interesse para certas pessoas, não pela sua beleza ou simpatia, mas porque representa o que elas pretendem conquistar. Se você for consciente disso, sua alma será jogadora, e não peça do jogo.

CÂNCER: A boa pontaria não garante que você atinja o alvo desejado, porque o panorama da atualidade é complexo o suficiente para ser mais imprevisível do que todos nós desejaríamos. Tenha mais paciência com sua própria alma.

VIRGEM: Milhares de pessoas se satisfazem com idealizar o que fariam, caso estivessem no lugar e hora certas para agir. Assim, andam pela vida afora e dentro teorizando aos montes e praticando muito aquém do que poderiam.

SAGITÁRIO: As boas intenções, se forem disfarçadas ou ocultas, com certeza levantarão suspeitas, e quando as pessoas desconfiam não imaginam que haja boas intenções por aí, apenas as piores possíveis. Tenha isso em mente.