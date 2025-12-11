Acesse sua conta
Horóscopo de quinta (11/12); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua quarto minguante em Virgem.

  • Foto do(a) author(a) Oscar Quiroga

  • Oscar Quiroga

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 05:00

A empatia que buscamos para confirmar que podemos nos identificar com certas pessoas e as considerar de nosso grupo não há de ser encontrada na articulação bem elaborada das palavras, haja vista que o algoritmo da inteligência artificial as articula muito bem.

Manipular palavras para aparentar uma empatia inexistente é a essência do crime ou da sedução carente de verdadeira emoção, é assim que as pessoas caem em golpes e se deixam enganar.

A empatia real não está nas palavras bem articuladas, mas em quem as diz, e não há sujeito por trás do algoritmo da inteligência artificial, apenas uma máquina que simula o talento de falar e da empatia. A empatia é uma virtude do sujeito e não de nenhum objeto, se buscas empatia renova tua força de sujeito e busca os sujeitos que representem tua turma.

ÁRIES: Há coisas que só acontecem em sonhos, porém, não porque sejam irreais, mas porque as pessoas ainda não conseguiriam admitir que a vida funciona de um jeito que está muito além de nossa capacidade de a compreender.

TOURO: Evite criticar as pessoas porque se deixam embalar por sonhos que, muito provavelmente, você enxerga como ilusões perigosas. Tenha em mente que você também já se iludiu, e que advertir sobre a ilusão não compensa.

GÊMEOS: As coincidências são significativas, porque suprem as demandas que sua alma faz em suas conversas interiores, mas de uma forma sem sequência lógica. É surpreendente o funcionamento misterioso da vida. Desfrute.

CÂNCER: Plante as sementes do afeto que você deseja receber, porque as pessoas andam distraídas e preocupadas, quando não desesperadas, e isso faz com que a vida afetiva vá desidratando aos poucos, todos os dias. Melhor não.

LEÃO: Permita que as visões magníficas que ocorrem em sua mente sejam digeridas como realidades desejáveis, pois, mesmo que estejam fora do alcance imediato, são as sementes de um futuro que está sendo construído em gerúndio.

VIRGEM: Fazendo o ademão de se comunicar e colocar tudo em pratos limpos, você vai colher ótimos resultados, porque neste momento parece haver uma convergência entre o desejo de conciliação e a capacidade de as pessoas ouvirem.

LIBRA: O prazer de ter tudo sob domínio, tudo em ordem e pronto para funcionar, não pode nem deve ser comparado com nada mais. É uma situação que brinda com alívio e ao mesmo tempo esperança de poder fazer mais no futuro.

ESCORPIÃO: Um bom começo de conversa reside na empatia, mas essa não pode ser fabricada ou simulada, porque para isso já existe a inteligência artificial. A empatia é algo da alma, algo que só se simula na hora de dar um golpe.

SAGITÁRIO: A serenidade que acontece espontaneamente não parece ter razões claras para emergir, porém, será que por falta de razões a alma deveria duvidar de sua origem? É o caso de desfrutar e nada mais. Sem razão.

CAPRICÓRNIO: Se você fizer o movimento de sair de sua toca e socializar um pouco mais do que o habitual, perceberá que colhe resultados muito interessantes, que acalentam a alma ao perceber a íntima conexão entre as pessoas.

AQUÁRIO: Nem sempre as coisas acontecem como resultado de imenso esforço, também há magia circulando à solta no Universo, e quando a alma está de bom humor, esperançosa e conectada com todos os sentidos, a magia se concretiza.

PEIXES: Há dias em que a alma nasce poética, capaz de se expressar onde antes havia apenas silêncio. Aproveite a onda e se aproxime das pessoas com que você precisa conversar algumas coisas importantes e valiosas. Aproximação.

