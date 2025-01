OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (2/1); veja previsões para seu signo

Data estelar: Vênus ingressa em Peixes.

Antes de que o ano novo fique velho novamente, pela repetição dos mesmos padrões que estruturam os relacionamentos em que te meteste, procura te interiorizar para resgatar, todos os dias, a chama que arde de esperança no réveillon, a que te motiva a continuar te lançando, todos os dias, à aventura de viver, com desapego pelos resultados.

LIBRA: Os humanos são entidades complexas, cheios de emoções ambíguas e pensamentos discordantes. Porém, é com essas entidades que você precisa construir seu destino, contando inclusive com que você seja uma delas. É assim.

ESCORPIÃO: Considere o seguinte, é desnecessário se precipitar em qualquer direção que as pessoas pressionem, porque elas se sentem desassossegadas. Melhor você preservar a presença de espírito e agir com calma.

SAGITÁRIO: Considere o seguinte e meça suas atitudes com justiça, será necessário reagir com impaciência diante dos absurdos que as pessoas provocam? Não será melhor manter o prumo e atuar com mais sabedoria? Pense nisso.