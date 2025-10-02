OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (2/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Aquário.

Oscar Quiroga

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 05:00

Quanto menos confiança houver na estrutura dos relacionamentos em que tua alma estiver envolvida, sejam de natureza pessoal ou profissional, maior será também a dose de medo que terás de administrar no dia a dia, e se isso for assim, não importa quantos suplementos tomes nem a quanta preparação física te dedicares, nada te salvará da angústia que sentirás quando apoies a cabeça no travesseiro para dormir.

Relacionamentos de confiança são poderosas armas contra a escravidão que o medo impõe, porque essa se torna mais aguda à medida em que nos isolamos, sendo suavizada na consciência de termos pessoas leais e fiéis com as quais contar quando bate a densidade emocional do medo.

É bom que individualmente te fortaleças contra o medo, porém, melhor ainda é construíres relacionamentos de confiança.

ÁRIES: Em última instância, você precisa fazer o que suas vísceras mandarem, porque ainda que as palavras e orientações que certas pessoas oferecem pareçam pertinentes, elas não estarão na linha de frente com você.

TOURO: Repetir o que deu certo outrora não é garantia de ter os mesmos resultados nesta parte do caminho. Melhor você se atrever a testar novas formas e utilizar instrumentos mais apropriados, ainda que isso dê mais trabalho.

GÊMEOS: Fazer do seu jeito seria espontâneo, mas nesta parte do caminho seria preferível sacrificar a espontaneidade e seguir pela via do cumprimento das obrigações e deveres, mesmo que isso não seja divertido. É por aí.

CÂNCER: Plante as sementes daquilo que você espera colher no futuro, se abstendo de fazer movimentos que busquem resultados imediatos, porque a perspectiva atual não é propícia nesse sentido. Melhor se munir de paciência.

LEÃO: Ainda que você dê de cara com respostas negativas, mesmo assim seria interessante continuar colocando suas demandas sobre a mesa, porque se forem justas e pertinentes encontrarão a maneira de serem atendidas. Em frente.

VIRGEM: É importante defender seus interesses e perseguir seus objetivos concretos, porém, também é importante aceitar que o caminho não se trilha sozinho, que há outras pessoas envolvidas com quem se entender e cooperar.

LIBRA: Há horas em que, tentando fazer dar certo, acaba dando tudo errado, por pura precipitação ou ingenuidade. Para se precaver contra o problema, se você tiver de fazer algo importante hoje, redobre a atenção. É por aí.

ESCORPIÃO: As artimanhas parecem pertinentes e sugerem que vão dar certo, porém, na prática você verá que as coisas são bem mais complicadas, e fazer uso das artimanhas provavelmente vai complicar mais ainda. Melhor não.

SAGITÁRIO: De vez em quando as pessoas avançam o sinal, transgridem algo que para sua alma seria sagrado, que são os princípios íntimos. Talvez elas não o façam com péssimas intenções, mas o resultado emocional é o mesmo.

CAPRICÓRNIO: Repetir o jeito que sempre deu certo não garante os mesmos resultados nesta parte do caminho, e por mais que sua alma resista a inovar, seria melhor ir por aí, independentemente de que os resultados não sejam bons.

AQUÁRIO: As ideias viajam nas asas da eternidade, mas as coisas aqui na Terra são bem mais limitadas, precisam encaixar direito dentro do alcance de seus recursos, não para que você se apequene, mas para se organizar direito.