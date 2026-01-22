OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (22/1); veja previsões para seu signo

Data estelar: Sol, Mercúrio e Plutão em conjunção.

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 05:00

A ordem social que promulgou a interdependência entre as nações e a promulgação do bem-estar coletivo foi e ainda está sendo rasgada por aqueles que supostamente deveriam defender as pedras fundamentais da civilização, porque consideram que todos os avanços sociais das décadas recentes foram um equívoco.

Esse tipo de surto histórico, mediante o qual uma parte da humanidade se sente lesada ao ter de abrir mão de um tanto de suas demandas egoístas, provoca a desintegração da ordem social, mas essa é e será sempre reconstituída, mesmo que pareça desaparecer totalmente.

Enquanto as pessoas decentes continuarem a abrir as portas umas às outras, cooperando entre si e constituindo laços de mutualidade, o mundo parece morrer, mas sua ressurreição é tão certa quanto a morte.

ÁRIES: Sua alma e corpo são cidadãos de um país que, como todos os outros, tem seu funcionamento e deveres que precisam ser cumpridos. Agora é quando se torna necessário colocar em dia esse relacionamento. Em frente.

TOURO: Faça exatamente aquilo que prometeu, seja para si mesmo ou para alguma pessoa, porque assim você aproveitará a onda produtiva do momento sem, no entanto, se embaralhar com expectativas impossíveis de cumprir. Em frente.

GÊMEOS: As fofocas rolam soltas e se você se deter a esclarecer cada uma dessas acabará dando tom de seriedade a algumas questões que seria melhor tratar com indiferença. Procure levitar acima das fofocas, elas são muito baixas.

CÂNCER: Aquilo que é seu não será entregue em bandeja, você precisará lutar pelos seus direitos, mesmo que a situação seja estressante e provoque, inclusive, rompimentos indesejados. Não importa, siga em frente.

LEÃO: Apesar do susto inicial diante dos movimentos executados por certas pessoas, você precisa transcender esse estado de ânimo com rapidez, porque no fundo as coisas se tornarão favoráveis a você a qualquer momento.

VIRGEM: Por trás de tudo que anda acontecendo, e das potencialidades que sua alma enxerga, reside a necessidade de você selecionar direito a que vai dedicar seu tempo e esforço nos próximos meses. Foque sua atenção nisso.

LIBRA: A imprecisão há de ser evitada nesta parte do caminho, porque agora somente vingam os desejos que tenham sido formulados com absoluta clareza e precisão, de modo a não se confundirem com ilusões mal acabadas.

ESCORPIÃO: Tome para si o direito de romper com seu passado, porque ainda que você tenha saudade de algumas experiências e relacionamentos, nada mais será como antes, e por isso é melhor seguir em frente com os rompimentos.

SAGITÁRIO: Apesar da frenética atividade mental deste momento, mediante a qual fluem ideias magníficas misturadas com outras, de duvidosa reputação, é melhor adotar a atitude de amadurecer melhor tudo que é pensado.

CAPRICÓRNIO: Está tudo posto para sua alma cair na tentação de se envolver nalguma encrenca, mas você faria bem em se conter e selecionar direito em que experiências se envolver, porque todo tipo delas está disponível.

AQUÁRIO: Você verá que se tomar a iniciativa, mesmo que de forma impulsiva, a trapalhada inicial logo dará lugar a um cenário onde as coisas se acomodam bastante bem. Há horas em que é preciso chutar o pau da barraca.