OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (22/8); veja previsões para seu signo

Nossa humanidade ainda é uma semente do que poderá vir a ser no futuro, encerra em seu coração adormecido potencialidades magníficas, mas enquanto as sementes dependem de condições exteriores favoráveis para germinarem o que está oculto em seus interiores, as potencialidades ocultas no coração humano só podem germinar quando, do lado de dentro, cada um de nós decida orientar a consciência na direção de cuidarmos uns aos outros, em vez de nos maltratar; nos respeitarmos mutuamente, em vez de nos insultar; e de nos tornarmos dignos de ser humanos.