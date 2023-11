Horóscopo de quinta (30/11); veja previsões para seu signo

Paradoxalmente, nossa humanidade parece entoar clamores ao céu para que o sofrimento diminua, mas ao mesmo tempo se apega ao seu sofrimento, porque essa é a única experiência intensa e verdadeira que tem como referência, e é normal que nos apeguemos ao que consideremos valioso enquanto nos desapegamos facilmente do que não valorizamos. Se há apego ao sofrimento, mesmo que pareça o contrário por executarmos manobras para nos desvencilhar desse, é porque valorizamos o sofrimento, e porque o valorizamos nos apegamos a ele, tendo como resultado a ineficácia de nossas manobras e orações, e a consequente vitória do sofrimento, imaginando que seja o sofrimento que não nos larga enquanto a verdade é que nós não largamos do sofrimento.

ÁRIES: Apesar de ser de bom senso se importar mais com seu próprio olhar sobre a realidade do que com o que as pessoas pensarão e opinarão ao seu respeito, sua alma há de chegar a um ponto de equilíbrio entre as duas condições.