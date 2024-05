Horóscopo de quinta (30/5); veja previsões para seu signo

Deixa de lado os empreendimentos que só tiverem te brindado com dores de cabeça e problemas, porque nem sempre a persistência é uma virtude, há muitos casos em que ela é apenas expressão de teimosia, e que por meio dela eventualmente tu até podes realizar conquistas, mas a um preço que não fará valer a pena todo o empreendimento.

Chega uma hora em que se torna necessário desistir e se engajar em planejamentos diferentes, ou simplesmente inventar um novo objetivo para, aqui e agora, começar a se organizar através de pequenos movimentos, sem fazer alarde, sem chamar a atenção, sem pedir palpite para que as pessoas não compliquem o que poderia ser bastante simples.

ÁRIES: Apesar de todas as mudanças, inconvenientes e particularidades que não tinham sido percebidas, as coisas avançam da melhor maneira possível, mesmo que os trancos e solavancos pareçam dizer o contrário. Em frente.

CÂNCER: Entre as pessoas sempre haverá conflitos, porque ainda que elas falem da mesma coisa e compartilhem objetivos em comum, há uma motivação oculta em cada indivíduo de receber valorização e respeito das outras pessoas.

VIRGEM: Projete sua mente ao futuro mais distante possível, porque ainda que a imaginação seja impraticável de imediato e não sirva para solucionar nada do que acontece agora, o exercício brindará com leveza e alegria.

LIBRA: Melhor enfrentar logo a contrariedade das pessoas que imaginaram que você não mudaria de ideia, do que você arcar com o ônus de ver sua alma envolvida em processos em que não acredita mais como acreditava no passado.