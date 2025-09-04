OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (4/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Marte e Júpiter em quadratura.

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 05:00

Lei é uma palavra curta e grossa, evoca imposições, repressões e castigos múltiplos para quem não se ajustar a ela, mas nossa humanidade é um gerúndio de libertações de todo tipo de opressão, não importa quão justificada seja essa nem o poder impositivo que adquira.

Se a lei escrita pela mão do ser humano não promove benefícios para a maioria das pessoas nem tampouco serve de base para a construção e preservação de uma civilização que auspicie bem-viver, então é certo e justo que essa mereça ser transgredida.

Há leis, no entanto, que não foram escritas pela mão humana, mas que expressam os procedimentos da Vida em que tudo e todos se movimentam e experimentam ser, e a transgressão dessas leis é, simplesmente, uma sentença de decaimento e involução.

ÁRIES: As vontades alheias parecem mais fortes e predominantes que as suas, pelo menos temporariamente. Nada de errado com isso, mas é preciso saber medir com sabedoria todas as concessões que você fizer neste momento.

TOURO: Um pouco mais de estresse do que o habitual não significa que tudo esteja dando errado. Procure manter seu mau humor com rédea curta, para que não se torne a nota dominante de tudo que acontecer hoje. Melhor não.

GÊMEOS: Os desejos se caracterizam pela urgência, enquanto as vontades são mais sábias e levam em conta os recursos e o tempo envolvidos para garantir o bom resultado. Saiba diferenciar vontades e desejos, isso é necessário.

CÂNCER: Não devia ser assim, mas acaba sendo. As pessoas que deviam ser cooperativas e solidárias, brindando com apoio, são justamente as que parecem estar muito ocupadas na hora da necessidade, e isso provoca a ira da alma.

LEÃO: Cuide para que a assertividade de suas palavras não se volte contra você, porque as pessoas andam melindradas com tantos outros assuntos que se agarram a qualquer coisa para encontrar culpados para seus problemas. Drible isso.

VIRGEM: A alegria depende menos de tudo estar certo e nos lugares devidos do que de continuar em frente, dinamizando todos os assuntos, mesmo que pareçam dar errado. A alegria não há de depender das circunstâncias. Que venha de dentro.

LIBRA: Se ninguém toma a iniciativa, então sua alma terá de fazer isso, mesmo carcomida por um montão de dilemas. Alguém, afinal, tem de tomar a iniciativa, e enfrentar as consequências, mesmo que temporariamente desagradáveis.

ESCORPIÃO: Todas essas vontades que ficaram engarrafadas na sua vida interior, sem a menor chance de se expressarem de imediato, encontram uma válvula de escape hoje, mas uma que não oferece muito alívio, apenas ilusão desse.

SAGITÁRIO: Cair na real é necessário, porque a alma, quando viaja alegre e entusiasta nas ondas do futuro, não calcula o preço concreto de tudo que precisa ser feito para chegar lá. Esses cálculos, porém, precisam ser feitos.

CAPRICÓRNIO: Se ninguém se mexe, caberá a você dar umas boas cutucadas para que tudo saia desse marasmo em que se meteu. Essa atitude não será aplaudida nem muito menos bem-vinda, espere reações adversas. É, porém, necessário.

AQUÁRIO: Apregoar suas ideias é uma boa ideia, porém, ideia melhor ainda será se você, além de discursar, puder exemplificar com sua atitude prática como é que tudo precisa ser feito. Assim as coisas vão desemperrar.