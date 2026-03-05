OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (5/3); veja previsões para seu signo

Data estelar: Sol e Júpiter em trígono.

Oscar Quiroga

Publicado em 5 de março de 2026 às 05:00

Se a alegria que eventualmente experimentas é exclusivo produto das circunstâncias ou do que te acontece, muito provavelmente tu não andas muito alegre nos últimos tempos, porque a dinâmica do mundo é preocupante e impera a duvidosa moralidade que justifica as vilezas.

Tua alegria há de ser independente das circunstâncias, há de brotar de dentro de ti, se alimentando da inefável certeza de haver uma ordem por trás do aparente caos com que tens de lidar no dia a dia.

Se a alegria brotar indómita do centro de teu coração, tu serás a circunstância abençoada que melhorará tudo e todos enquanto andares entre o céu e a terra, na maior parte do tempo de forma anônima, sem que as pessoas saibam que és tu o agente secreto que vieste a este mundo com a difícil missão de animar os desanimados.

ÁRIES: É difícil saber quais seriam as causas verdadeiras de tudo que lhe acontece na atualidade, mas isso é irrelevante, porque mesmo que sua alma soubesse as causas, isso não agregaria nada ao cenário. Andar a cegas um pouco.

TOURO: Nem sempre é você que deve dar as cartas, às vezes o cenário é mais propício para outras pessoas determinarem o que deva ser feito, e nesse caso cabe a você aceitar as ordens, mesmo que essa não seja sua preferência.

GÊMEOS: É tudo muito complexo, mas é por isso que você nasce com inteligência desenvolvida, a qual seria inútil se você existisse num cenário simplório. Possuir inteligência significa ter de resolver complexidades.

CÂNCER: Agora é sua vez de intervir nos acontecimentos puxando a sardinha para seu lado, e mesmo que isso seja visto pelas pessoas como uma atitude egoísta, não é hora de se importar, mas de continuar lutando pelo que é seu.

LEÃO: Faça tudo que estiver ao seu alcance em relação aos assuntos que considerar mais difíceis, porque nesta parte do caminho haverá um pouco mais de facilidade nesse sentido, ainda que os avanços sejam pequenos. Não importa.

VIRGEM: Agora será necessário confiar nas pessoas com que precisa lidar, porque ainda que isso seja difícil para você, se a desconfiança marcar o ritmo tudo vai ser muito mais complicado Deposite um voto de confiança.

LIBRA: Procure enfrentar agora tudo que andou evitando, porque nesta parte do caminho se torna oportuno colocar as mãos naquilo que, até agora, parecia impossível de resolver. Tudo pode ser diferente e melhor neste momento.

ESCORPIÃO: O jeito agora é dividir território e autoridade com outras pessoas, mas não com quaisquer umas, só com aquelas com que você conseguir chegar a um entendimento que seja benéfico para todas as partes.

SAGITÁRIO: Há questões que são difíceis e dão muito trabalho, por isso a alma as encara com enfado. Porém, seria sábio de sua parte transcender o enfado e se dedicar a elas com atenção e carinho, para se livrar em definitivo.

CAPRICÓRNIO: Para que tudo entre no trilho e sua alma se sinta confortada por viver no cenário atual, é imprescindível que você se aproxime às pessoas que oferecem ajuda, mesmo que a ajuda oferecida não seja desinteressada.

AQUÁRIO: Há etapas que não podem ser deixadas de lado, porque comprometeriam todo o resultado que sua alma procura. Portanto, faça tudo com método, aceitando o tempo envolvido, que não é pouco, até o final.