OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (10/5); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Vazia das 3h16 até 16h59 Hbr

Neste dia que antecede à Lua Cheia mais importante do ano, porque alinha nosso belo e assustado planeta Terra com as estrelas que compõem o circuito por onde fluem as correntes de vida que animam tudo que existe por aqui, a Lua Vazia de grande extensão é um sinal de advertência para tomar distância de tudo que estimule a brutalidade e, ao contrário, nos aproximarmos do que motivar a espiritualidade, ou seja, o movimento de aproximação ao Divino e a consequente interlocução. >