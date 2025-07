OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (12/7); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Aquário

A espiritualidade é uma evolução vertical e horizontal ao mesmo tempo, porque de um lado pressupõe a construção de uma "escada ao céu", por meio das orações, meditações e de todas as ideações e práticas que, individual ou grupalmente, nós nos dediquemos a fazer.>

Fato é que, se passamos anos a fio nos espiritualizando verticalmente sem que haja uma contrapartida de melhora dos relacionamentos e da qualidade da influência que nós exercemos no mundo, provavelmente estamos enganando a nós mesmos com uma fantasia de espiritualidade.>

ÁRIES: Na mesma medida em que você consolidar os relacionamentos de confiança e colaboração necessários para esta parte da construção do destino, você acrescentará alegria e leveza ao seu caminho. Nada melhor do que isso.>

TOURO: Ideal seria que você pudesse aproveitar o momento para colocar em marcha tudo que pretende, mas sem se importar com os resultados, que podem ser favoráveis ou não. O desapego pelo fruto da ação seria o ideal. Consegue?>

GÊMEOS: Se o entusiasmo por si só fosse suficiente para realizar façanhas e milagres, então sua vida seria mágica. Entusiasmo é só um dos ingredientes da construção do destino, é preciso o acompanhar com ações eficientes.>

CÂNCER: Tempos desafiadores esses hein? Evite fazer do cenário motivo de preocupação exagerada, porque as coisas vão se acertando sobre a marcha, de um jeito que não combina com a lógica, mas que acontece mesmo assim.>