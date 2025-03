OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (1/3); veja previsões para seu signo

Data estelar: Vênus se aproxima da Terra.

Acontece apenas que como por aqui vivemos uma existência completamente desconectada das colossais potências cosmogônicas de que somos feitos, em vez de nos entregarmos a elas para que se manifestem com plenitude através de nossas presenças, nós, que resistimos com medo a tudo que não possamos dominar, o efeito de nossa resistência provoca distúrbios, em vez da glória que poderíamos experimentar.>

Vênus é a lucidez de nosso discernimento, o que nos torna capazes de perceber a beleza em absolutamente tudo no Universo.>

ÁRIES: Você precisa começar a testar as reações das pessoas sobre as propostas que anda cozinhando no seu mundo interior. Ainda não é hora de abrir todo o jogo, apenas faça comentários como se fossem coisa de outra pessoa.>