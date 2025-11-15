OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (15/11); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Libra.

Oscar Quiroga

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 05:00

Só poderemos nos entender quando nos olharmos direto nos olhos como crianças que convidam a brincar, porque enquanto nos olhemos com o temor da desconfiança, ou magnetizados pelo desejo, ou ainda, cheios de interesses e de segundas intenções, não poderemos nos entender.

Só podemos nos entender de verdade se formos crianças dispostas a brincar nos vastos campos da Vida, onde circulam todas as Graças, sem tentar ser felizes fazendo a mímica do que nos parece ser a felicidade alheia.

Esse mundo vil que nos ofende é o reflexo das abominações que distorcem o coração humano, de todos os horrores que nossa humanidade tem sido capaz, mas nada disso nunca superou nem vai superar esse instante mágico em que dois ou mais seres humanos se olham nos olhos como crianças que se convidam, sem palavras, a brincar.

ÁRIES: Os pressentimentos são como o pássaro que canta quando ainda é de noite, sentindo a chegada da aurora. Os pressentimentos hão de ser levados a sério, especialmente esses que fazem sua alma flutuar de regozijo.

TOURO: Agora é um bom momento para você tentar chegar nessas pessoas com que andou tendo fricções e conflitos, porque se vocês se entenderem e chegarem a um acordo, mesmo que temporário, o resultado será bom para todos.

GÊMEOS: Agir por interesse pareceria algo imoral, porém, no fundo todo ser humano mistura interesses práticos com sentimentos, porque a vida é completa, sem compartimentos diferentes, mistura tudo numa só personalidade.

CÂNCER: Para evitar que as pessoas deem palpites que só vão complicar você, procure silenciar sobre suas reais intenções e se dedicar a fazer o necessário. Depois, os resultados falarão por si mesmos e serão muito bons.

LEÃO: Aproveite os bons sentimentos que circulam pela sua alma, porque ainda que não encontrem suporte nos acontecimentos, muito pelo contrário até, são reais o suficiente para confiar em que o porvir seja cheio de auspícios.

VIRGEM: Com um pouco de ajuda, você vai conseguir resolver tudo que até agora andava emperrado. É uma questão de selecionar direito as pessoas a quem pedir ajuda, porque se pedir às pessoas erradas, o tiro sai pela culatra.

LIBRA: Seria interessante aproveitar estes momentos para fazer contas, mas sem que isso signifique um peso a mais em sua alma. Ao contrário, faça contas para entender perfeitamente seu alcance e se ajustar a esse. É por aí.

ESCORPIÃO: Assim como o mau humor se expressa com toda clareza, não deixando lugar a dúvidas, da mesma forma o bom humor e os sentimentos elevados hão de encontrar uma expressão que não tenha pudor algum para a limitar.

SAGITÁRIO: Ainda que seja apenas uma pessoa que consiga ver além das aparências e identificar em sua alma as boas intenções, ela será suficiente para você continuar em frente apesar de tudo. É hora de fazer sacrifícios.

CAPRICÓRNIO: Coisas boas circulam no meio social, e para as aproveitar você precisa sair da caverna e socializar, porque senão essas coisas boas irão parar no colo de outras pessoas. É certo que sua alma não quer isso, né?

AQUÁRIO: Todo e qualquer movimento objetivo que você fizer agora tende a dar frutos melhores do que em outros tempos, algo que, com certeza, sua alma anseia. Para manter a leveza, atue com desapego ao fruto de seu trabalho.