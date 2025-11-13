COLUNA FAROL ECONÔMICO

Neoenergia espera renovação de concessão da Coelba para próximas semanas

Em Pernambuco, novo acordo resultou em investimento previsto acima de R$ 6 bilhões

Donaldson Gomes

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 05:00

Eduardo Capelastegui, CEO da Neoenergia Crédito: Divulgação

Renovação encaminhada

O CEO da Neoenergia, Eduardo Capelastegui, espera uma definição sobre a renovação do contrato de concessão da Coelba como distribuidora de energia na Bahia para as próximas semanas. Segundo ele, não é possível saber se o martelo será batido ainda em 2025, mas o processo está bastante adiantado tanto na Bahia quanto em outras unidades federativas onde a empresa também possui concessões, com contratos que vencem entre 2025 e 2030. Em Pernambuco, a renovação já aconteceu, após o anúncio de um robusto plano de investimentos. “Foi aprovado um decreto de renovação das concessões, que prevê o cumprimento de uma série de indicadores de qualidade, econômicos e financeiros. Nossas distribuidoras cumprem 100% do que está previsto”, garantiu durante uma entrevista em Fernando de Noronha, onde a Neoenergia lançou a Usina Noronha Verde. Os próximos passos são a aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e posteriormente a assinatura. “Falta pouco para 2025 acabar, mas é uma questão que vai se resolver”, projeta.

Pioneirismo

Em Pernambuco, o acordo para a renovação da concessão garantiu um pacote de investimentos superior aos R$ 6 bilhões nos próximos cinco anos, segundo Eduardo Capelastegui. Segundo ele, o volume representa um incremento de 50% ao que a empresa fez no período anterior. Por lá, a governadora, Raquel Lira, disse estar satisfeita as negociações foram difíceis, mas os resultados agradaram.

Vale está fora

A expectativa de uma definição para o imbróglio no primeiro trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), entre Caetité e Ilhéus, e o Porto Sul foi uma das poucas frustrações na Exposibram realizada em Salvador. O maior evento da mineração na América Latina foi um enorme sucesso de público, mostrou a força da mineração baiana para todo o país, porém faltou alguém dizer o que será dos dois megaprojetos de infraestrutura. Em uma rápida entrevista, Gustavo Pimenta, presidente da Vale, deu a resposta lacônica, de que a empresa está sempre olhando oportunidades. Nos bastidores, o que se diz é que a notícia é ruim. “Pimenta não queria dizer que a empresa está fora justamente na Bahia”, disse um interlocutor a par das conversas. A Bamin, segundo a mesma fonte, conversa com três interessados. Nenhum deles é a Vale.

Energia baiana

A NextStream, referência no setor tecnológico de data centers, e a Serena, empresa global líder em investimentos em energia limpa, anunciaram um acordo para o fornecimento de energia renovável à cadeia de data centers. A parceria de fornecimento de energia começa a valer a partir de 2026 e será proveniente do Complexo Eólico Assuruá, nos municípios baianos de Gentio do Ouro e Xique-Xique. O campus de Tamboré (SP), da NextStream, será diretamente beneficiado com o acordo, aumentando a oferta de energia limpa para seus clientes e fortalecendo sua infraestrutura de operação sustentável. Com mais de 20 anos de atuação, a NextStream tem a sustentabilidade como um de seus pilares estratégicos. Investe continuamente em soluções que reduzem sua pegada de carbono e apoiam os clientes no alcance de metas ESG. Guiada pela inovação e alinhada às principais tendências do setor, a empresa conecta tecnologia e propósito para gerar impactos positivos em toda a cadeia. Melhor que isso, só se os data centers fossem instalados aqui na Bahia, próximos à fonte de energia, não é?

IA na gestão hospitalar

Líderes de alguns dos principais hospitais da Bahia se reuniram no fim de semana para debater o uso da inteligência artificial na gestão operacional, em especial no ciclo de receita. Somente no ano passado, os hospitais brasileiros tiveram R$ 5,8 bilhões retidos por operadoras, segundo estimativas do segmento. Embora parte dos valores seja recuperada posteriormente, a perda e o atraso estrangulam o caixa das instituições, inibem investimentos e prejudicam o atendimento. Com ferramentas de IA, como a Rivio, a turma pretende reverter este cenário. As 50 unidades do país que já contam com a IA, auditaram mais de R$ 10 bilhões de receita em 12 meses e geraram uma economia de 576 mil horas de trabalho manual – o equivalente a 66 anos ou 24 mil dias.

Troca Eco