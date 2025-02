OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (15/2); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Libra.

Oscar Quiroga

Publicado em 15 de fevereiro de 2025 às 05:00

No início da pandemia tivemos a impressão de que daí para frente predominaria o espírito solidário entre nós, e que diante das catástrofes, fossem essas naturais ou provocadas, nos organizaríamos sempre para nos ajudarmos mutuamente, porque unidos somos mais. >

Infelizmente, a humanidade saiu da pandemia mais egoísta e autocentrada do que era antes, preferindo apostar na velha fórmula do cada-um-por-si, e as coisas andam como andam por isso, não temos direito sequer a nos queixar, porque o mundo não é uma entidade abstrata, é o somatório das atitudes que tomamos na intimidade, e ainda que haja milhões de pessoas boas agregando elevação ao mundo, continua predominando o cruel e brutal egoísmo, praticado de forma selvagem pelas instituições governamentais e corporações, todas em busca de lucro.>

ÁRIES: Nada melhor do que haver entendimento entre as pessoas, mas isso não quer dizer que você deva levar desaforo para casa nem muito menos engolir sapos em nome do entendimento. Entendimento há de ser harmonioso, isso sim.>

TOURO: Plante as sementes do futuro que você pretende conquistar, porque apesar de tudo parecer distante e inalcançável neste momento, um pequeno passo, um gesto, um detalhe qualquer, tudo fará enorme diferença no futuro.>

GÊMEOS: Nada deve impedir o bem-estar, mas se por desventura houver circunstâncias ou mesmo pessoas que representem impedimentos ao bem-estar, leve isso a sério e comece a reconstruir sua existência sem impedimentos.>

CÂNCER: Em muitos casos, acontece de você não encontrar sossego nos lugares que deveriam servir para isso, e ainda acontece de haver pessoas fora de sintonia transitando por esses lugares. Procure tomar distância, isso sim.>

LEÃO: Não se trata de todo mundo se entender definitivamente, mas de, pelo menos, haver uma trégua nas argumentações desgastantes que só servem para aprofundar as discordâncias. Um pouco de paz será bom para todo mundo.>

VIRGEM: Confortar-se com sentimentos de segurança é muito bom, e necessário inclusive, porque ficar tempo demais se atormentando com a insegurança acaba tornando o dia a dia muito insalubre, o corpo envelhece mal.>

LIBRA: Tomar iniciativas não significa que você tenha chegado a conclusões definitivas, nem que sua mente esteja livre de dilemas. Tomar iniciativas quer dizer que apesar de todas as oscilações mentais, você entra em ação.>

ESCORPIÃO: Apesar de tudo estar certo, sua alma não sente nada certo, aliás, a incerteza desconfortável toma conta dos pensamentos. Isso passará, com certeza, e talvez nem valha a pena dar muita atenção a esse vazio.>

SAGITÁRIO: O mundo não é uma entidade abstrata, o mundo só existe porque nossa humanidade existe. Portanto, cada atitude que você toma e pela maneira com que você se relaciona com as pessoas, assina direito autoral do mundo.>

CAPRICÓRNIO: Distração é muito bom, porque a alma precisa se divertir e descansar. Melhor ainda é quando a distração acontece depois de um período de foco mental, para fazer dar certo os projetos que pretende realizar.>

AQUÁRIO: As grandes ideias que ocorrem nesta parte do caminho precisam ser registradas devidamente, porque se você deixar para lembrar depois, acontecerá de acordar ciente de que sonhou algo importante, mas sem saber o quê.>