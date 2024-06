OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (1/6); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Áries.

Publicado em 1 de junho de 2024 às 05:00

Uns mais, outros menos, porém, todos, sem exceção, buscamos riquezas materiais, porém, raramente o fazemos com o firme intuito de construir um mundo mais justo, mas com a expectativa de usufruirmos de privilégios e de observar a nós mesmos com a satisfação de quem se elevou acima dos outros, sem que se note o medo que sentiríamos de perder essa condição e de retornar à dimensão dos não privilegiados.

Se fazemos isso individualmente, não temos por que criticar as potências feitas países, que se movimentam na atualidade na direção de guerrear entre si, porque estão convencidas de que umas devem controlar as riquezas do mundo enquanto as outras se submetam a elas.

Nenhuma potência trabalha em nome de um mundo mais justo e equitativo, mas para preservar a riqueza de poucos e a miséria dos muitos.

ÁRIES: As conversas são magníficas, mas precisam ser passadas por um crivo muito fino para que, dessa vez, você não faça escolhas pautadas pelo entusiasmo, mas pelo mais significativo realismo. Só interessa realizar.

TOURO: Não se trata de manter a tensão, porque essa, com certeza, vai degringolar em ansiedade. Se trata de você perceber com clareza o quanto a vida vai apresentando oportunidades que, aproveitadas, conduzem a certo sucesso.

GÊMEOS: Adquira uma perspectiva mais ampla para interpretar direito o que acontece atualmente, porque se você se limitar ao que de imediato possa ser percebido, se convencerá de que tudo anda de mal a pior. Não é assim.

CÂNCER: Esse torrencial de emoções desencontradas que circula pela sua alma parece um naufrágio, mas logo mais você vai se recuperar e iniciar um movimento concreto de ações efetivas para tirar as ideias do mundo abstrato.

LEÃO: O poder dos relacionamentos é imbatível, por isso, ainda que as pessoas tragam complicações que irritam você, tenha em mente que sem elas seria impossível você continuar em frente com seus planos. Interdependência.

VIRGEM: No meio desse mundaréu de coisas acontecendo ao mesmo tempo, é preciso você manter a cabeça no lugar e usar o discernimento para fazer boas escolhas. Sem ansiedade, com alegria, o cardápio de escolhas está disponível.

LIBRA: Celebre as perspectivas que se apresentam, desfrute dos bons sentimentos que essas provocam, mas tenha em mente que esses ótimos sentimentos não são suficientes para garantir a realização. É preciso agir.

ESCORPIÃO: A aventura de viver consiste em se atirar a ela a despeito de haver muitas dificuldades que, teoricamente, sugeririam que seria mais sábio ficar na retranca. Esse é o dilema que realmente vale a pena resolver.

SAGITÁRIO: Tudo que de bom e de melhor sua alma tem para experimentar nesta parte do caminho reside na perspectiva de elaborar boas parcerias e de se reaproximar das pessoas que tiveram grande significado no passado.

CAPRICÓRNIO: Melhor você se dedicar ao pouco e pequeno que consiga fazer com seus próprios recursos do que se lançar a grandes aventuras que, por enquanto, têm um destino incerto, porque estão fora do seu controle imediato.

AQUÁRIO: Valorize sua presença, você não precisa que tudo esteja perfeito e em seus devidos lugares, o que você precisa é aumentar a dose de autoconfiança que promova ações eficientes para superar todos os obstáculos.