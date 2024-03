OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (16/3); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua quarto crescente em Gêmeos.

Publicado em 16 de março de 2024 às 05:00

Somos todos agraciados com inspiração, e nesse estado enlevado da alma em que parecemos entender tudo com clareza, nos sobrevém o desejo de compartilhar essa graça com as pessoas, e aí começa a longa peregrinação em busca de recursos e instrumentos para expressar nossas intenções.

Não há garantia de sermos bem-sucedidos, mas para quem se dedica com afinco a essa busca, e reconhece compreensivamente todo o esforço envolvido no caminho, a recompensa é encontrada na própria busca.

Hoje em dia são feitas afirmações supostamente inovadoras, como a de que deveríamos deixar de buscar e nos dedicarmos a atrair mentalmente o que precisamos, mas na melhor das hipóteses essas afirmações falam de um futuro muito distante de nossa humanidade, porque, por enquanto, continua tudo na mesma, buscar recursos para se expressar.

ÁRIES: Os assuntos mais profundos que rondam sua alma hão de ser compartilhados unicamente com pessoas que sejam capazes de, pelo menos, ouvir sem interromper, cientes de que algo importante está sendo comunicado.

TOURO: Tudo está certo, tudo parece promissor demais para ser ilusão, mas agora sua alma precisa ver direito como é que tudo vai ser financiado, porque, de uma forma ou de outra, realizar sonhos começa por um investimento.

GÊMEOS: Os ingredientes estão todos aí, disponíveis, só falta você começar o processo de montar a receita até o produto estar pronto. Isso não acontecerá por si só, não importa o quanto você use a força mental nesse sentido.

CÂNCER: Às vezes parece que não está acontecendo nada demais, mas a alma sente algo fora do comum, e não sabe decifrar o que isso seja. Às vezes é melhor não forçar a interpretação, apenas viver o sentimento e continuar em frente.

LEÃO: Os investimentos são importantes, e você precisa de ajuda, a qual se encontra disponível, mas escondida no meio de um montão de contrariedades que a maioria das pessoas apresenta, como se tudo fosse negativo.

VIRGEM: As críticas voam de um lado ao outro, e são todas inconsistentes, resultam de as pessoas não pensarem direito, porque se pensassem, é certo que silenciariam mais do que falariam. Porém, é assim que o mundo funciona.

LIBRA: Está tudo no começo, portanto, é natural que o caminho pareça longo o suficiente para dar a impressão de que nunca vai acontecer o desfecho. O caminho é longo mesmo, mas você não experimentará isso como angústia.

ESCORPIÃO: As reais e mais profundas intenções que serpenteiam nos bastidores das atitudes que você toma precisam ser muito conscientes, porque se houver qualquer coisa nebulosa nas intenções, elas serão contraproducentes.

SAGITÁRIO: Contas claras preservam as amizades, não apenas no sentido financeiro, como principalmente no sentido de as emoções que ficaram sem ser devidamente metabolizadas, e que com o tempo se transformaram em ressentimentos.

CAPRICÓRNIO: Você pode utilizar um helicóptero para chegar ao cume de uma montanha, mas isso tiraria todo o gosto que sua alma teria na experiência da escalada. O que interessa é o processo e não chegar lá. Ou não?

AQUÁRIO: Como é que sua alma vai se sentir melhor? Guardando e acumulando para a eventualidade de faltar no futuro, ou investindo agora para construir algo que seja significativo no futuro? São posturas muito diferente.