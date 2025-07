OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (19/7); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Touro.

Publicado em 19 de julho de 2025 às 05:00

Ouvindo com atenção, atravessando a nuvem densa de dilemas e argumentações fantasiosas que acontece na mente o tempo inteiro, perceberás algo indizível, que não é cor, nem som, nem sabor, é uma espécie de presença que nos melhores momentos poéticos a alma humana consegue aproximar do entendimento. >

É algo que toca o corpo e a alma simultaneamente, com alegria e leveza, com essa rara sensação de estar tudo bem a despeito de todos os transtornos que continuam acontecendo, é o ideal da fé, que não é esforço de acreditar, mas a certeza inefável que habita no coração.>

Ouvir com atenção é a chave mestra dessa experiência, dedica teu dia a ouvir o que as pessoas têm a dizer sem as criticar, e tua alma e teu corpo serão tocados pela Graça.>

ÁRIES: A ingenuidade pode ser graciosa a maior parte do tempo, protegendo você de situações complexas. Porém, há momentos, como agora, em que essa espécie de virtude pode deixar sua alma sujeita a sofrer golpes. Melhor não.>

TOURO: O nível de conforto e segurança que sua alma precisa para se sentir bem andou aumentando demais nos últimos tempos, tanto que anda parecendo que você perdeu seu espírito de aventura. Sem esse, nada de progresso.>

GÊMEOS: Procure falar só o essencial, porque este é o tipo de momento em que as pessoas, transtornadas como andam, ouvem o que querem, e em geral elas querem é validar a necessidade de partir para a briga com qualquer um.>

CÂNCER: As manobras que sua alma se vê obrigada a fazer neste momento podem ter resultados um tanto atrapalhados, porém, mesmo assim será melhor manter a bola em jogo do que tentar suspender todo o movimento. Em frente.>

LEÃO: Se o seu andar fica estabanado, procure aceitar as condições, porque são temporárias. Em vez de você se forçar a estar com o mesmo desempenho habitual, procure se dar uma margem maior para errar e se atrapalhar.>

VIRGEM: A vida é um enorme palco e cada um de nós tem sua parte para representar nessa peça de tamanha complexidade, que só o Divino conhece por inteiro. Agora é o melhor momento possível para você assumir um personagem.>

LIBRA: O jogo de cintura que anda sendo necessário para lidar com as pessoas desafia toda e qualquer lógica, porém, mesmo assim vale a pena investir nesse sentido, porque no fim das contas, você precisa das pessoas.>

ESCORPIÃO: Se você depende de certos acontecimentos para que seus planos prosperem, procure manter um olho atento a tudo, principalmente às pessoas envolvidas às quais você delegou algumas tarefas. Tudo sob controle.>

SAGITÁRIO: O palavrório parece atraente, porque entusiasma e elabora ideias promissoras também, porém, na prática não passa disso, palavrório. Procure ouvir com mais atenção, mantendo a cabeça e o coração nos devidos lugares.>

CAPRICÓRNIO: Está tudo certo, mas sua alma ficou com a pulga atrás da orelha e suspeita que não está nada certo. Vale a pena fazer uma investigação, mas com total desapego pelos resultados. Assim você saberá a verdade.>

AQUÁRIO: Na prática, é difícil que as pessoas passem por um dia inteiro sem dizer alguma mentira, mesmo que essa seja leve e inocente. Essa normalidade não é boa para ninguém, é preciso aprender a lidar melhor com ela.>