Horóscopo de sábado (2/12); veja previsões para seu signo

Se nossa humanidade, decididamente e com pureza no coração, evocasse a intervenção divina para que o mundo funcione promovendo o bem-estar comum de todos os povos, ou pelo menos, sempre visando ao bem-estar do maior número possível de pessoas, seríamos atendidos com prontidão e inauguraríamos uma insólita nova era na administração do mundo.



Nossa humanidade, no entanto, não tem pureza de coração, anda obnubilada com a torpeza de sua cobiça, e apesar de se voltar na direção dos seres celestiais em busca de ajuda, não toma essa atitude em nome da proteção de todo o reino humano, mas de seus interesses particulares, autocentrados e egoístas, daí que não tem pureza de coração.

O coração não se purifica com os elementos da natureza, mas através da comunhão com o divino, agindo tal qual a Divindade o faria.

ÁRIES: Celebre as pequenas vitórias, mesmo que essas estejam muito aquém daquilo que você pretendia realizar neste ano que está prestes a se encerrar. Celebre as pequenas vitórias porque elas significam seu avanço. É assim.

TOURO: Os acordos serão feitos sobre as possibilidades abertas através das conversas, mesmo que, no fim, esses não signifiquem a vitória de nenhuma das partes, mas um ponto médio que acomode tudo da melhor forma possível.

GÊMEOS: Às vezes é preciso engrossar a voz e fazer cara de maldade para que as pessoas não abusem de sua confiança e boa vontade. Porém, essa estratégia há de ser pontual, cuidando para não se tornar estável e consolidada.

CÂNCER: Concordar é melhor do que discordar, inclusive porque as discordâncias seriam superficiais, já que se houvesse conversas sinceras e as pessoas estivessem dispostas a ouvir, elas concordariam em vez de discordarem.

LEÃO: Os relacionamentos humanos nunca são simples, diretos e transparentes como supostamente deveriam ser, as pessoas guardam segredos, têm segundas intenções, talvez não por malícia, mas por timidez.

VIRGEM: Apesar de todas as discordâncias que andaram sendo a nota dominante dos relacionamentos, agora há uma fresta por meio da qual se torna possível deixar de lado o esporte das discussões, e usar melhor o tempo.

LIBRA: Agora é um raro momento em que você pode buscar refúgio em tudo que deixa sua alma segura e confortável, se atendo a essas pequenas coisas da vida cotidiana que brindam com essas condições. Nada de voos perigosos.

ESCORPIÃO: Agora é um bom momento para você convencer as pessoas a se unirem aos seus esforços, mesmo que isso seja algo que dure pouco tempo. O pouco tempo que durar será suficiente para consolidar o caminho pretendido.

SAGITÁRIO: Aquilo que esteja engatilhado será o que sua alma poderá usar para obter resultados eficientes. Começar a inovar neste momento não seria uma boa pedida, apesar de que sua alma sempre se inclina nessa direção.

CAPRICÓRNIO: Tenha em mente quais seriam as prioridades e se dedique a elas com empenho e atenção, para não deixar passar em branco a oportunidade de colocar um tanto de ordem antes de começarem as festas de fim de ano.

AQUÁRIO: Será necessário fazer algumas manobras para que os recursos fluam com mais abundância, sem contar com a sorte para isso, mas se dedicando a fazer tudo que estiver ao seu alcance para aproveitar as próximas semanas.