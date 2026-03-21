OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (21/3); veja previsões para seu signo

Data estelar: Marte e Júpiter em trígono.

Publicado em 21 de março de 2026 às 05:00

Fazer mentalmente a lista de eventos que poderiam ter sido e se deliciar com esses pensamentos, esse é o exercício da fantasia, que traz regozijo tal qual o da masturbação, mas que é estéril que nem ela.

Se fizermos a conta de quanto tempo investimos até agora no exercício da fantasia, perceberemos que a existência humana não é curta, como se apresenta ao começarmos a perceber como a Vida funciona, mas que parece fugaz porque nos dedicamos sistematicamente a perder tempo.

O tempo, no entanto, não pode ser perdido, porque não é uma coisa, mas o tempo, se "perdido", nos empobrece espiritualmente, da mesma forma com que se o aproveitamos para, pelo menos, tentar colocar em prática as fantasias, nos enriquecerá, porque nos perceberemos capazes de fazer uma ponte entre o abstrato e o concreto.

ÁRIES: Mesmo sem saber direito o que seja melhor fazer, procure se entregar, dessa vez, aos mistérios da vida e agir sem que necessariamente sua alma saiba direito se está fazendo o certo ou o errado. A vida protege.

TOURO: Cuide para manter alguns trunfos na manga, sem que as pessoas os percebam, pois, assim você conduzirá os eventos atuais ao sucesso. Nem tudo há de ser jogo aberto, porque isso atrairia a atenção de pessoas indesejáveis.

GÊMEOS: Para tudo dar certo é imprescindível articular as pessoas para que se motivem a cumprir a parte que lhes toca. Nesse sentido haverá demoras e ajustes de conta no caminho, porque há algo de preguiçoso nelas.

CÂNCER: Faça a sua parte com carinho e dedicação, porque isso não apenas garantirá bons resultados, como também incentivará outras pessoas a fazerem o mesmo, seguindo seu exemplo. Assim, de pouco em pouco, o mundo melhora.

LEÃO: Procure expressar seus sentimentos, mas escolha a dedo as pessoas que os testemunharão, porque se agir assim com as pessoas erradas, é certo que elas utilizarão isso contra você em algum momento incerto do futuro.

VIRGEM: Melhor você não se assustar com o tamanho dos investimentos necessários nesta parte do caminho, porque se esses se apresentam como imprescindíveis, é sábio aceitar que tudo seja para maior bem de sua alma.

LIBRA: Agora é um bom momento para haver acordos e, assim, você ajustar as contas com certas pessoas e se livrar delas, tanto quanto se aproximar de outras, que serão significativas nos próximos tempos. É a dança das cadeiras.

ESCORPIÃO: Suas vontades soam maravilhosas e ecoam no seu interior como luzes magníficas. A questão, por isso, que se coloca sobre a mesa, é como você fará para que todas essas maravilhas se revelem na vida concreta.

SAGITÁRIO: Muitas discórdias poderiam ser evitadas se você se aproximasse das pessoas com cordialidade, em sinal de respeito. Do contrário, apesar de haver bons ventos soprando, você teria de gastar tempo em conflitos inúteis.

CAPRICÓRNIO: Aproveite este momento para conversar sobre os assuntos que, em outros momentos, lhe provocam constrangimento, mas que precisam ser abertos e postos sobre a mesa para que haja maior entendimento entre as pessoas.

AQUÁRIO: A divisão de tarefas há de ser feita com muito cuidado, porque se houver desequilíbrio o resultado será a distorção dos relacionamentos. Todo mundo há de contribuir com sua parte para que o todo seja harmonioso. É assim.