OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (26/4); veja previsões para seu signo

Data estelar: Marte e Plutão em oposição.

Cuida da tua saúde para ter força, tuas armas são o conhecimento, cultiva a boa vontade e confiança ao teu respeito e em relação a todas as pessoas com que convivas, e dinheiro terás suficiente se continuas fazendo o que estiver ao teu alcance, nada disso há de ser a preocupação protagonista dos teus dias, senão cuidar para não te deixar enganar pelo sortilégio materialista que, uma vez mais, se movimenta para erradicar deste planeta a Hierarquia Espiritual.>

ÁRIES: Faça o que tiver vontade, mas se prepare para pagar o preço, que não é necessariamente caro nem barato, consiste apenas em se movimentar por um cenário em que as pessoas andam mais irritadas do que o normal. Observe.>

SAGITÁRIO: Levantar o tom da voz não é garantia de que as pessoas ouçam você com mais atenção, ao contrário até, porque no nervosismo do timbre da voz se evocam respostas duras do outro lado, e assim começam todas as guerras.>