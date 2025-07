OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (26/7); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Vazia das 8h01 até 17h56 Hbr

A despreocupação é um direito inalienável do ser humano, mas é algo que precisa ser decidido no íntimo da alma, te desapegando da obrigação de preservar um estado de ansiedade contraproducente.>

ÁRIES: Um dia que era para ser tranquilo e prazeroso pode acabar sendo tenso e mal-humorado, e isso não porque as circunstâncias forcem nesse sentido, mas porque os ânimos andam pela corda bamba e com muito pouco equilíbrio.>

GÊMEOS: Quanto menos você falar hoje, mais tranquilo será o cenário, e isso não porque suas palavras sejam equivocadas, mas porque do jeito que andam as coisas as pessoas muito provavelmente ouvirão o contrário do que você dizer.>