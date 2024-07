OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (27/7); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Vazia até 14h24, quando ingressa em Touro.

Oscar Quiroga

Publicado em 27 de julho de 2024 às 05:00

Despertar com serenidade, munindo-se de boa vontade para tratar todas as pessoas com cordialidade, mesmo que você não simpatize com elas, e especialmente por isso, nada menos do que isso seria necessário para encarar o sábado que começa com Lua Vazia.

As Luas Vazias são propícias para você fazer reflexões sábias sobre a vida, desprovidas de ressentimentos, mas, com mente ampla, aceitar o que não pode ser modificado, sem que isso signifique submissão ao destino, porque o caminho do heroísmo está aberto e disponível para todo e qualquer ser humano, só que não durante a Lua Vazia.

É melhor fazer o que estiver ao seu alcance para garantir um mínimo de leveza e alegria, porque nessas condições você cuidará melhor de si e também de todas as pessoas com que se relaciona.

ÁRIES: Todo dia é dia de tomar alguma iniciativa para uma pessoa de seu signo, mas nem sempre o céu apoia esse movimento, e por isso sua alma precisa ficar atenta aos sinais, para reconhecer quando é para ficar quieta.

TOURO: Tome um bom tempo para descansar de tudo e de todos, inclusive de sua própria alma, que fica batendo a cabeça com dilemas que, provavelmente, não poderiam ser resolvidos com as informações disponíveis.

GÊMEOS: O barulho social é atrativo, mas também provoca distorções nas ideações que, talvez, seria melhor evitar. Quando as pessoas começarem a fofocar, finja que tem outra coisa para fazer e tome distância dessas coisas.

CÂNCER: Toda sua boa vontade de ajudar e facilitar precisa ser bem dimensionada, para não ser posta a serviço de pessoas que não apenas não precisam de ajuda, como também deveriam ser elas as que ajudassem você. É assim.

LEÃO: Um dia sua alma parece ter compreendido o mistério da vida para, no dia seguinte, despertar com a densa sensação de ter ficado no exílio, completamente à margem de qualquer entendimento lúcido do que está em andamento.

VIRGEM: A desconfiança levanta suspeitas que valeria a pena identificar e investigar, mas com total desapego pelos resultados, porque você corre o risco de verificar que não havia absolutamente nada por trás de suas suspeitas.

LIBRA: O desvario das pessoas próximas, as que sua alma tem como referência, não precisa ser levado a sério nem muito menos se tornar objeto de conflito. Deixe passar, torne seu coração impermeável à vontade de brigar.

ESCORPIÃO: As coisas simples nem sempre são fáceis, porque há momentos em que a alma ferve de pensamentos tortos e, por isso, sai por aí complicando o que não precisaria. Melhor você esticar o tempo na cama e descansar.

SAGITÁRIO: Descansar para que o coração fique o mais sereno possível, essa é a melhor pedida para hoje, mas se você achar que isso não seria viável, então pelo menos passe o mais rapidamente possível por todos os conflitos.

CAPRICÓRNIO: Mudar um pouco a rotina seria interessante, mas talvez noutro dia, porque hoje é um tempo tortuoso, imprevisível, no qual seria melhor você se dedicar ao mesmo de sempre, sem se apegar a nenhum resultado.

AQUÁRIO: As palavras que são ditas não podem ser recolhidas e, além disso, podem se transformar em bumerangues que se voltam contra você. Talvez seja o caso de fazer a prática do silêncio durante a primeira metade do dia.