Horóscopo de sábado (27/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Sagitário.

  • Foto do(a) author(a) Oscar Quiroga

  • Oscar Quiroga

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 05:00

A Astrologia se origina como uma forma de contar tempo, um instrumento que permitiu os assentamentos das tribos nômades, que viviam ao sabor das intempéries e sem capacidade de prever o dia seguinte.

A medição do tempo significou um grande avanço tecnológico, porque permitiu que nossa humanidade prospectasse o futuro, se organizando de tal maneira que, em poucas centenas de anos, de tribos espalhadas e desorganizadas, nossa humanidade instituiu impérios e civilizações.

Contar o tempo e olhar para o futuro para se organizar, aqui e agora, em relação a esse é uma atividade de grande valor, mesmo que nos dias de hoje, na tentativa de aliviar a ansiedade, nossa humanidade imagine que não seria saudável olhar ao futuro, mas se ater ao fugaz presente para aproveitar o momento.

ÁRIES: Amplie sua maneira de pensar a vida, porque quanto mais amplo for seu entendimento, mais fácil será para sua alma conciliar os paradoxos e contradições com que precisa lidar todos os dias. Tudo depende de ampliação.

TOURO: Conforto e segurança são muito importantes para sua alma, porém, se não houver também uma dose de risco nunca haveria avanço nenhum e, assim, a zona de conforto se transformaria numa prisão, bacana, mas prisão enfim.

GÊMEOS: É bom você ter clareza de quem são as pessoas que apoiam seus movimentos, porém, da mesma forma é imprescindível que você tenha clareza a respeito de quem são seus adversários, para reconhecer quais são seus movimentos.

CÂNCER: Há muita coisa boa vindo ao seu encontro, mas o futuro precisa encontrar espaço livre em sua vida atual para caber em algum lugar. Por isso, reserve tempo para desentulhar gavetas e armários, se livrando do passado.

LEÃO: Para garantir uma visão positiva dos acontecimentos atuais e do futuro, não é necessário fazer grandes investimentos, mas aproveitar os relacionamentos próximos e distribuir graças por meio de sua presença. Em frente.

VIRGEM: Agora é um bom momento para finalizar o que estava pendente, mesmo que você não tenha muito boa vontade nesse sentido. A finalização abrirá espaço para novos assuntos se apresentarem e para sua alma se entusiasmar.

LIBRA: Todas as conversas interessantes que surgirem nesses dias precisam ser analisadas depois com mais calma, porque além do entusiasmo que provocarem, sua alma precisa calcular o quanto de trabalho tudo isso vai trazer.

ESCORPIÃO: Faça aquilo que seja mais seguro e confortável, porque nesta parte do caminho você precisa se recuperar do desgaste emocional dos dias anteriores e, também, encontrar serenidade em seu coração para seguir em frente.

SAGITÁRIO: Por mais que você pretenda tirar de cima a responsabilidade do que as pessoas pensam e como elas reagem, de certa maneira suas atitudes e iniciativas servem de exemplo a elas. Portanto, há certa responsabilidade.

CAPRICÓRNIO: O cansaço não há de ser confundido com desânimo, apesar de ser parecido, porque enquanto o cansaço pode ser remediado com facilidade, o desânimo sempre tem raízes profundas que não é fácil remediar.

AQUÁRIO: A mente se amplia e consegue entender o que antes era obscuro e difícil. Isso configura um grande avanço, porque quanto mais sua alma compreende, mais fácil se tornam as atitudes que você precisa colocar em prática.

PEIXES: A preguiça é sua inimiga, porque ela impede que você coloque em prática essas ideias maravilhosas que, se concretizadas, significariam um avanço importante para sua prosperidade e conforto futuros. Preguiça inimiga.

