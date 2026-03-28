OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (28/3); veja previsões para seu signo

Data estelar: Saturno e Plutão em sextil.

Oscar Quiroga

Publicado em 28 de março de 2026 às 05:00

Tal qual filhos que, ao observarem seus pais errando e cometendo trapalhadas por falta de sabedoria, são motivados a encontrar seus próprios caminhos e sobreviverem a essa catástrofe, da mesma forma acontece com os países menores que, testemunhando as grandes potências cometerem atos de insanidade e serem administradas pelos que, até pouco tempo atrás, seriam considerados criminosos, têm agora as justificativas para encontrar maior poder se unindo e solidarizando.

Não se pode afirmar que esse seja um mal que traga um bem, seria mais justo dizer que, diante dos males que são cometidos na atualidade, por uma questão de sobrevivência e de autonomia, os países menores são empurrados a equilibrar esse jogo insano de poder que se desenvolve diante de nossos olhos e do qual haverá arrependimento no futuro.

ÁRIES: Você pode não querer e até não aceitar, mas seus movimentos são tomados como exemplo por várias pessoas, e isso significa uma responsabilidade que sua alma carrega nas costas. Portanto, ofereça um bom exemplo.

TOURO: Tome para si a responsabilidade de fazer acontecer o que tem em mente, e não se ressinta por não ter a ajuda que deveria haver nesta parte do caminho. As pessoas andam afetadas pelo estado do mundo. Tenha isso em mente.

GÊMEOS: Coordenar as vontades discordantes das pessoas envolvidas nesta parte do seu caminho parece uma loucura fadada ao fracasso, mas se você desconsiderar essa falsa profecia que a mente faz, verá que dá tudo muito certo.

CÂNCER: Aquilo que no passado não tão remoto assim você nunca teria feito, agora se torna um tanto normal. O mundo mudou tão rapidamente que as pessoas não se deram conta, mas elas mesmas agem como nunca antes o fizeram.

LEÃO: Os entendimentos precisam ser aprofundados, para evitar que se jogue fora o que não tem dado certo. Em vez de jogar fora, é hora de aprimorar as estratégias e operações, pensando no futuro a longo prazo. Muito longo.

VIRGEM: Comece pelo que seja difícil e deixe o fácil para depois, ou faça ao contrário, a ordem dos fatores não importa. O que realmente importa é que sua alma não deixe cair a peteca, e continue se empenhando no processo.

LIBRA: A inevitabilidade da presença de certas pessoas em sua vida e o quanto elas influenciam seu caminho não há de se tornar um peso, porque, você verá, apesar de contrariar um pouco seus anseios, os resultados compensarão.

ESCORPIÃO: O pouco que você fizer com plena consciência do caminho em que você está se metendo, será o muito de resultado que conquistará. É hora de fazer tudo de acordo aos métodos consagrados, sem inventar muita coisa.

SAGITÁRIO: Apesar de todas as pessoas que contrariam seus movimentos, é propício você continuar fazendo tudo de acordo com sua vontade e, ao mesmo tempo, administrar essas contrariedades com espírito animado, dando risadas.

CAPRICÓRNIO: Aceite o desconforto que as mudanças impõem, porque as perspectivas são melhores do que continuar se agarrando a uma zona de conforto que, na prática, nem é tão confortável assim. Tudo muda, você também.

AQUÁRIO: Às vezes parece que é mais difícil lidar com um panorama de opções variadas do que quando você não tem nenhuma opção disponível, porque a mente fica cheia de dilemas e dúvidas a respeito de que escolha fazer.