OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (30/8); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua Vazia em Escorpião até 11h05 Hbr

Oscar Quiroga

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 05:00

A saudade de um passado glorioso e digno é uma fantasia perversa que não se sustenta sob um olhar crítico e imparcial, porque quando um líder de uma potência explora essa fantasia da história gloriosa de um povo, joga para baixo do tapete da consciência a realidade de que no passado a vida humana era massacrada, e que a palavra infantaria nos meios militares descreve o sacrifício da infância na linha de frente das batalhas.

Assim mesmo é quando se fala da saudade das famílias tradicionais e conservadoras, glorificando a bela aparência dos quadros e fotografias, enquanto se ignora que é nessas melhores famílias tradicionais que se ocultam os pedófilos e que, pela repressão das emoções e impulsos naturais, as famílias tradicionais são as fábricas de todas as neuroses e psicoses que transtornam a civilização.

ÁRIES: Tenha em mente que para continuar em frente você precisa escolher o instrumento certo que ajudará a abrir passagem. O instrumento não precisa ser físico, pode também ser intelectual ou emocional. Você escolhe.

TOURO: Assumir riscos não é algo fora de questão, tenha em mente que você chegou até aqui e agora porque no passado também se arriscou, e naquele momento você teve a mesma sensação angustiante que está tendo agora.

GÊMEOS: De algumas dezenas de pessoas que você faça contato, talvez somente uma acabe servindo aos seus propósitos. É assim que funcionam as coisas, é preciso se movimentar muito para conseguir alguns poucos resultados.

CÂNCER: Procure se desdobrar para dar conta de todas as pontas soltas que parecem ter conspirado para se manifestarem ao mesmo tempo. Apesar da comoção inicial, tenha certeza de que você vai dar conta do recado direitinho.

LEÃO: Havendo clareza a respeito do que você precisa, e das demandas que terá de fazer para garantir suas necessidades, a partir de agora sua alma poderá manobrar com mais eficiência. Um passo de cada vez, mas sempre em frente.

VIRGEM: No fim, você verá que nada era tão complicado quanto parecia no começo, e essa constatação servirá para, no futuro, você não gastar tanta energia com ansiedades inúteis e contraproducentes. Está tudo muito certo.

LIBRA: Você não precisa ter certeza absoluta sobre o que fazer a seguir, porque o terreno é bastante instável e a incerteza lhe brinda com margem de manobra para retroceder, anular ou seguir em frente, de acordo à necessidade.

ESCORPIÃO: O ponto de vista não deixa de ser uma escolha de perspectiva, porque a alma, no fundo, sempre será ciente de que há inúmeras outras possibilidades de encarar o que acontece. Faça suas escolhas e se responsabilize.

SAGITÁRIO: Apesar de sabermos que o destino se faz na mesma medida em que o enfrentamos e aproveitamos o que nos oferece, ainda assim a alma continua em busca de um lugar inerte, onde tudo aconteça sem esforço algum.

CAPRICÓRNIO: Foram seus próprios passos e decisões que resultaram no que acontece atualmente, e mesmo que você não goste do que está em marcha, e não tenha como mudar nada atualmente, ainda assim siga em frente com confiança.

AQUÁRIO: Seria ideal que você tivesse sintonia fina com todas as pessoas que lhe fazem propostas, porém, isso é algo que não pode ser garantido de antemão. A sintonia e a confiança terão de ser construídas sobre a marcha.