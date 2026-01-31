Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Horóscopo de sábado (31/1); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio e Vênus em quincunce com Júpiter.

  • Foto do(a) author(a) Oscar Quiroga

  • Oscar Quiroga

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 05:00

As revoltas populares são uma das manifestações da conjunção de Saturno e Netuno que ocorre a cada 36 anos, porque o signo de Áries, em Astrologia Mundial representa o povo, o conjunto das pessoas comuns de um país.

Antigamente a civilização era moldada pela aristocracia e pelos sacerdotes e sacerdotisas, que funcionavam como intermediários entre os mundos visível e invisível, mas depois que Jesus, o Cristo, plantou a semente de que os mansos herdariam a Terra, a civilização passou a ser moldada pelo povo, pelo somatório das pessoas comuns.

Para além das revoltas que assustam e dão o que falar, é na maneira com que tratamos nossos semelhantes e diferentes quando não há ninguém para filmar nosso comportamento, que a civilização, boa ou ruim, está sendo moldada em gerúndio. Que responsabilidade!

ÁRIES: O futuro, definitivamente, não poderá ser uma repetição do passado, mas essa será sempre uma tentação, porque a alma se sente mais segura transitando por um terreno conhecido. No entanto, o futuro será diferente.

TOURO: Para que as pessoas entendam direito seus movimentos será necessário reservar um bom tempo para dar explicações, e isso sem se convencer de que elas iriam entender tudo direito logo na primeira conversa. Né?

GÊMEOS: Suas ideias malucas são realizáveis, mas ao você fazer a conta perceberá que, apesar de serem possíveis, requereriam investimentos importantes. Assim são as coisas, você precisa ter tudo isso em mente. Em frente.

CÂNCER: A impaciência vence nesta parte do caminho e, apesar dos distúrbios que potencialmente é capaz de provocar, ao mesmo tempo ela é necessária, porque é preciso colocar as coisas para funcionar. Em frente por aí.

LEÃO: Palavras e gestos que dão nos nervos e às vezes intimidam, dão a sensação de que tudo está retrocedendo de novo. Procure não se deixar convencer por esses pensamentos, porque apesar dos percalços, tudo continua bem.

VIRGEM: Agora é quando sua alma tem a oportunidade de construir relacionamentos baseados em interesses mútuos, e que podem resultar em prosperidade para todas as partes. Tudo muito bonito, mas difícil de pôr em prática.

LIBRA: Enquanto você continuar fazendo tudo que está dentro do seu alcance, os aparentes contratempos serão driblados ou, se perturbarem, não terão grande impacto negativo em seu movimento. Fé e confiança lá em cima!

ESCORPIÃO: É impossível explicar tudo que acontece, porque nossa humanidade vive, mas ainda não tem a mais pálida ideia do que seja viver. Portanto, deixe um espaço aberto para existir sem ter de explicar nada. É por aí.

SAGITÁRIO: Pela boca morrem os peixes e os humanos também, porque o tempo inteiro falamos coisas impertinentes. Normalmente, isso acontece sem grandes consequências, mas de vez em quando, como agora, há consequências.

CAPRICÓRNIO: Os recursos materiais brindam com conforto e segurança, mas não com Graça, porque essa só circula entre as pessoas que constroem relacionamentos de solidariedade e de cooperação mútua, condições que são gratuitas.

AQUÁRIO: Tudo que anda se apresentando a você nesta parte do caminho é animador e faz com que sua alma se projete ao futuro com entusiasmo. É necessário, porém, selecionar somente alguma das propostas, e se focar nela.

PEIXES: As coisas andam loucas demais para você se inclinar ao descanso, melhor administrar a tensão sem se desesperar, e continuar em frente com seus projetos, fazendo quanta manobra arriscada se tornar necessária. Aí sim!

Mais recentes

Imagem - O vaivém de Otto, a divisão do PSD e o pessimismo dos ruizistas

O vaivém de Otto, a divisão do PSD e o pessimismo dos ruizistas
Imagem - Por que o farmacêutico é essencial em tempos de desinformação em saúde

Por que o farmacêutico é essencial em tempos de desinformação em saúde
Imagem - Instituto lança ebook gratuito sobre os vinhos do Vale do São Francisco

Instituto lança ebook gratuito sobre os vinhos do Vale do São Francisco

MAIS LIDAS

Imagem - Motorista de ônibus sofre infarto durante o trabalho em Salvador
01

Motorista de ônibus sofre infarto durante o trabalho em Salvador

Imagem - Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza
02

Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza

Imagem - Aluna que passou em 1º lugar em Medicina na Ufba estudou por seis anos: 'Orgulhosa por tudo que representa'
03

Aluna que passou em 1º lugar em Medicina na Ufba estudou por seis anos: 'Orgulhosa por tudo que representa'

Imagem - Justiça nega pedido da esposa de Binho Galinha para participar de audiência sem uniforme prisional
04

Justiça nega pedido da esposa de Binho Galinha para participar de audiência sem uniforme prisional