OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (31/1); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio e Vênus em quincunce com Júpiter.

Oscar Quiroga

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 05:00

As revoltas populares são uma das manifestações da conjunção de Saturno e Netuno que ocorre a cada 36 anos, porque o signo de Áries, em Astrologia Mundial representa o povo, o conjunto das pessoas comuns de um país.

Antigamente a civilização era moldada pela aristocracia e pelos sacerdotes e sacerdotisas, que funcionavam como intermediários entre os mundos visível e invisível, mas depois que Jesus, o Cristo, plantou a semente de que os mansos herdariam a Terra, a civilização passou a ser moldada pelo povo, pelo somatório das pessoas comuns.

Para além das revoltas que assustam e dão o que falar, é na maneira com que tratamos nossos semelhantes e diferentes quando não há ninguém para filmar nosso comportamento, que a civilização, boa ou ruim, está sendo moldada em gerúndio. Que responsabilidade!

ÁRIES: O futuro, definitivamente, não poderá ser uma repetição do passado, mas essa será sempre uma tentação, porque a alma se sente mais segura transitando por um terreno conhecido. No entanto, o futuro será diferente.

TOURO: Para que as pessoas entendam direito seus movimentos será necessário reservar um bom tempo para dar explicações, e isso sem se convencer de que elas iriam entender tudo direito logo na primeira conversa. Né?

GÊMEOS: Suas ideias malucas são realizáveis, mas ao você fazer a conta perceberá que, apesar de serem possíveis, requereriam investimentos importantes. Assim são as coisas, você precisa ter tudo isso em mente. Em frente.

CÂNCER: A impaciência vence nesta parte do caminho e, apesar dos distúrbios que potencialmente é capaz de provocar, ao mesmo tempo ela é necessária, porque é preciso colocar as coisas para funcionar. Em frente por aí.

LEÃO: Palavras e gestos que dão nos nervos e às vezes intimidam, dão a sensação de que tudo está retrocedendo de novo. Procure não se deixar convencer por esses pensamentos, porque apesar dos percalços, tudo continua bem.

VIRGEM: Agora é quando sua alma tem a oportunidade de construir relacionamentos baseados em interesses mútuos, e que podem resultar em prosperidade para todas as partes. Tudo muito bonito, mas difícil de pôr em prática.

LIBRA: Enquanto você continuar fazendo tudo que está dentro do seu alcance, os aparentes contratempos serão driblados ou, se perturbarem, não terão grande impacto negativo em seu movimento. Fé e confiança lá em cima!

ESCORPIÃO: É impossível explicar tudo que acontece, porque nossa humanidade vive, mas ainda não tem a mais pálida ideia do que seja viver. Portanto, deixe um espaço aberto para existir sem ter de explicar nada. É por aí.

SAGITÁRIO: Pela boca morrem os peixes e os humanos também, porque o tempo inteiro falamos coisas impertinentes. Normalmente, isso acontece sem grandes consequências, mas de vez em quando, como agora, há consequências.

CAPRICÓRNIO: Os recursos materiais brindam com conforto e segurança, mas não com Graça, porque essa só circula entre as pessoas que constroem relacionamentos de solidariedade e de cooperação mútua, condições que são gratuitas.

AQUÁRIO: Tudo que anda se apresentando a você nesta parte do caminho é animador e faz com que sua alma se projete ao futuro com entusiasmo. É necessário, porém, selecionar somente alguma das propostas, e se focar nela.