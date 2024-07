HORÓSCOPO

Horóscopo de sábado (6/7); veja previsões para seu signo

Tua sensibilidade não se limita a receber as impressões, mas se estende ao ato de responder da melhor maneira possível, e dentro de teu alcance, àquilo que a sensibilidade percebe, porque se fosse para apenas sentirmos e não respondermos, não ocuparíamos os sofisticados corpos físicos que habitamos, que são instrumentos perfeitos de ação.

No caso da sensibilidade, é menos importante entender racionalmente o que acontece, e mais responder à altura do que sentimos.

TOURO: São muitas as distrações, mas é forte o objetivo que atiça sua alma nesta parte do caminho. São duas forças que se opõem e provocam uma tensão que, bem utilizada, será combustível para a criatividade. Só isso importa.

CÂNCER: Agora é sua vez de tomar iniciativas e de tentar dominar a cena para que prevaleça sua vontade sobre quaisquer circunstâncias, sejam essas favoráveis ou adversas. Muna-se de presença de espírito e toque a bola no jogo.

LEÃO: Agora, um pouco de silêncio, tome distância de todo mundo conhecido, porque em muitos casos o silêncio não depende de sua alma estar à sós com ela mesma, mas de não haver por perto ninguém que conheça você.

VIRGEM: A passagem da consciência individual, tão amada pela nossa humanidade, na direção da consciência grupal, é um movimento no qual sua alma está envolvida nesta parte do caminho Procure agregar algo interessante.

LIBRA: Este é um momento de exposição, portanto, luza suas melhores roupas, se arrume, use maquiagem se for o caso, de todas as maneiras utilize quaisquer recursos que permitam mostrar a melhor imagem possível. Aí sim!