HORÓSCOPO

Horóscopo de sábado (7/6); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Escorpião

Conhece a alegria do contentamento, na mão contrária da ansiedade promovida pela competição individualista que pode até, eventualmente, fazer de ti uma pessoa poderosa e influente, mas não necessariamente alegre e leve, porque essas condições imprescindíveis não dependem de circunstâncias, mas de um estado de contentamento, de aproveitamento do que é disponível antes de buscar o que esteja além de teu alcance.>

TOURO: Se você esperava um cenário melhor para se atrever a colocar em marcha suas intenções, então a espera acabou, porque agora se dão as condições, as melhores possíveis, para você sair da inércia e se lançar à vida.>

GÊMEOS: A generosidade, apesar de ser virtuosa, também é ingênua Agora, que sua alma está sendo tomada pela generosidade, é sábio se lembrar que a ingenuidade dela faz com que as pessoas se aproveitem e explorem você. Isso não.>

CÂNCER: Até chegar a hora de compartilhar suas lindas ideias com outras pessoas, essas continuarão dando voltas em seu coração, produzindo sensações maravilhosas, mas também congestionando a alma, de tanto imaginar.>

LEÃO: O apoio e incentivo que brilhava pela ausência nas semanas anteriores é agora recebido, e sua alma há de acolher essas pessoas que se aproximam, porque mesmo que não sejam as que você esperava, são as disponíveis.>

VIRGEM: Para que a sorte, que está disponível, sorria a você, é necessário levantar do sofá e começar a fazer algo útil. Senão, a sorte continuará circulando por aí, mas não encontrará por onde se manifestar em sua vida.>

LIBRA: É desnecessário esperar que as coisas apertem para sua alma se sentir motivada a buscar novas aventuras e se lançar atrevidamente à vida. Agora, por exemplo, você poderia fazer isso com o entusiasmo por motivação.>

ESCORPIÃO: Os grandes investimentos que parecem obrigatórios nesta parte do caminho precisam ser estudados com muita racionalidade e espírito prático, porque investir muitos recursos não é garantia de sucesso por si só.>

SAGITÁRIO: Tratar bem as pessoas teria de ser uma condição que não precise de orientação, porque natural e espontânea. Porém, nem todas as pessoas inspiram que você as trate bem, algumas muito pelo contrário até.>