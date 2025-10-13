OSCAR QUIROGA

Horóscopo de segunda (13/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Vênus ingressa em Libra em oposição a Netuno.

Oscar Quiroga

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 05:00

Os conflitos são inevitáveis, porque somos todos egoístas e, mesmo havendo oportunidade de conciliação, continuamos puxando a sardinha para nosso lado, porém, sonhar com a transcendência dos conflitos e ingressar numa dimensão criativa e benéfica para a maior quantidade possível de pessoas, isso também é inevitável.

Resta saber de que forma usamos nosso livre arbítrio, se preferiremos acentuar o conflito ao ponto de as divisões sociais se transformarem em guerra civil, ou se, armados de boa vontade responderemos positivamente ao sonho de um mundo maior e melhor no qual existir.

O ser humano é um enigma (des)graças a essa caixinha de surpresas que é o livre arbítrio, o qual torna quaisquer especulações que façamos do futuro sujeitas a mudanças e distorções de última hora.

ÁRIES: Há pessoas favoráveis a você, mesmo que não estejam presentes e próximas o tempo inteiro, e há outras adversas, divididas entre as que puxam seu tapete eventualmente e as outras que têm por objetivo derrubar você. Há de tudo.

TOURO: Os grandes objetivos entusiasmam a alma, porém, é nos pequenos detalhes que reside a perspectiva de esses poderem ser conquistados, ou de a alma se perder no caminho, como resultado de não se organizar bem. É assim.

GÊMEOS: Reserve um tempo para satisfazer seus sentidos e se sentir bem dentro de seus corpos físico, emocional e intelectual Talvez as pessoas ao seu redor não acompanhem o movimento e você tenha de tomar distância delas.

CÂNCER: Faça seu melhor para manter o ambiente em que você passa a maior parte do tempo bem arrumado, com aromas deliciosos e cores que sirvam para a alma se sentir confortada. Esses movimentos ajudarão a manter o ânimo.

LEÃO: Melhor você não esperar que nesta parte do caminho as coisas aconteçam de forma ordenada, porque você irá se frustrar. Siga o fluxo contraditório e paradoxal dos pensamentos e se dedique a negociar com firmeza.

VIRGEM: Cuide do que é seu, porque sempre há por aí gente astuta tentando se apropriar do trabalho alheio. Porém, evite fazer desse exercício o alimento da paranoia, enxergando perigos e conspirações onde não há nada. É assim.

LIBRA: Por mais que você continue com a alma atormentada pelos dilemas, agora é um momento em que seria melhor tomar iniciativas, mesmo não tendo certeza sobre os resultados. Abra passagem, dê o pontapé inicial e observe.

ESCORPIÃO: Provavelmente você não consiga atuar do jeito que desejaria, porque o cenário não é favorável e porque, inclusive, sua alma intuitivamente percebe que não seria a hora certa para colocar as cartas sobre a mesa.

SAGITÁRIO: Conversando com as pessoas e aceitando convites para participar de eventos sociais, você esclarecerá muita coisa e conseguirá também selecionar as ideias que valerá a pena colocar em prática no futuro.

CAPRICÓRNIO: Enquanto a maioria das pessoas ao seu redor continua batendo a cabeça sem saber direito o que fazer, você siga pelo caminho seguro de completar as tarefas em andamento e apontar alto, para crescer e progredir.

AQUÁRIO: Quanto mais amplo seja seu entendimento sobre tudo que acontece e sobre as pessoas que participam de sua vida atual, mais rapidamente você transcenderá as limitações que se impõem agora, com cara de insuperáveis.