OSCAR QUIROGA

Horóscopo de segunda (13/5); veja previsões para seu signo

Data estelar: Sol e Urano em conjunção.

Publicado em 13 de maio de 2024 às 05:00

Enquanto continuares a tentar solucionar teus problemas mentalmente antes de fazer algo prático a respeito, continuarás também te enredando em complicações abstratas e te distanciarás das soluções efetivas, porque, ainda que na mente haja uma possibilidade de solução, ela também é a perspectiva de complicação, assim de ambígua é nossa mente.

Observa teu próprio funcionamento mental com o objetivo de compreender o quanto te complicas desnecessariamente, e o quão ridículo isso vai se tornando ao longo do tempo, para te distanciar da atitude de levar tão a sério isso que te impeça ter o alívio cômico de uma risada libertadora porque, afinal, é ridículo nos angustiarmos levando a sério essas manobras mentais abstratas que nos complicam.

Que o alívio cômico te proteja de tua própria mente.

ÁRIES: É tudo uma questão de amarrar as pontas soltas, mas não todas, apenas as que atendam aos seus intuitos. Procure, dessa vez, raciocinar da forma mais prática possível, buscando dar pequenos passos objetivos ao seu favor.

TOURO: O teor de suas iniciativas dará a coloração do caminho, porque indicará o sentido real de seus propósitos, do qual as pessoas podem não ter ainda total consciência, mas que perceberão no andar da carruagem. É assim.

GÊMEOS: Tanta coisa merecendo maior reflexão e tão pouco tempo disponível para isso! Não importa, seguir em frente fazendo o possível, dando o melhor de si, enquanto a alma, interiormente, continua fazendo suas reflexões.

CÂNCER: Para que tudo proceda da melhor maneira possível, é necessário você conduzir a dinâmica tendo em vista o que beneficiar a todas as pessoas envolvidas, driblando quaisquer tentativas de discordância e desunião.

LEÃO: A melhor maneira de revidar é tratar a situação toda com indiferença, e seguir em frente com seus planos, porque para criticar sempre haverá um coro, enquanto para ajudar as pessoas estão sempre ocupadas.

VIRGEM: É tudo uma questão de pensar diferente, porque a partir do momento em que você modificar seu ponto de vista, aceitando que as coisas possam ser diferentes de como você as pensava, então tudo fluirá com dinamismo.

LIBRA: A complexidade do cenário não há de se tornar motivo de ansiedade, porque é proporcional ao anseio que trouxe você até aqui e agora. Recuar seria inútil, as coisas adquiriram seu momento e agora só resta seguir em frente.

ESCORPIÃO: Os relacionamentos não nascem prontos, são construídos pelas pessoas envolvidas quando se interessam realmente em continuarem colaborando entre elas, em vez de existir na perpétua discordância de tudo com tudo.

SAGITÁRIO: O momento atual encerra inúmeras sementes do futuro, e nem todas são fáceis de decifrar, porque a aparência da semente não é necessariamente condizente com a potencialidade que se abriga no seu interior.

CAPRICÓRNIO: Dar o pontapé inicial é importante, para sinalizar que acabou a especulação e que o jogo pode começar, e que seja o que a Divina Graça determinar. É um momento de entrega, mas também de intenção posta em marcha.

AQUÁRIO: Arrume tudo da melhor maneira possível, construa e sustente uma rotina saudável, a qual, necessariamente, deve incluir momentos de quebrar essa mesma rotina e se dedicar a cometer algumas loucuras também. Tudo.