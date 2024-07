OSCAR QUIROGA

Horóscopo de segunda (15/7); veja previsões para seu signo

Toda e qualquer forma de egoísmo é também um comportamento abusivo que será executado sobre outrem, na forma de opressão e exploração, no tratamento do ser humano como se fosse mais um dentre tantos objetos utilitários que, depois de servir ao propósito, é deixado para trás, só que, é claro, os objetos não têm sentimentos ou ideações, enquanto os humanos descartados vivem traumatizados.

Mesmo nossa humanidade reconhecendo as abominações que comete em diversas gradações, dentro e fora da família, ainda assim não dá verdadeiro sinal de corrigir a rota, vai empurrando o problema às futuras gerações porque, é evidente, o egoísmo só se importa com o próprio regozijo.

TOURO: Melhor tomar atitudes desengonçadas do que continuar esperando pelo momento perfeito de colocar em marcha suas iniciativas. É hora de quebrar o suspense, que já deixou de ser prudente há muito tempo. Em frente.

CÂNCER: Una sua força com a das pessoas que estejam de prontidão para isso, porque os acontecimentos do mundo se precipitam vertiginosamente e não há tempo a perder, a reunião das forças se torna imprescindível. Em frente.

LEÃO: Faça o necessário, evite esperar por outro momento, agora é quando se resolve uma boa parte do destino, pois, mesmo que depois você tenha de fazer ajustes, ainda assim você dará o tom das jogadas. Isso é vantajoso.

VIRGEM: Visões de um futuro possível e desejável se descortinam à sua frente, e precisam ser dimensionadas com muita sensatez, mas também com a boa vontade que, se praticada, pode aproximar esse futuro um pouco a cada dia.

LIBRA: Medidas enérgicas se tornam necessárias, e ainda que sua alma as tema, é melhor fazer algo desse tipo do que ficar a expensas dos acontecimentos produzidos por um tipo de mundo que não dá para entender mais.

ESCORPIÃO: As demandas que lhe são feitas neste momento são de proporções nunca antes experimentadas, e vale a pena se submeter a elas em vez de continuar apresentando resistência. Há um tempo certo para cada coisa, ou não?

SAGITÁRIO: Você não precisa de nada além do que já está disponível, nenhum novo aparelho, ferramenta ou veículo fará com que você avance mais do que seria possível, fazendo bom uso de tudo que está à sua disposição.