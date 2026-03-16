Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Horóscopo de segunda (16/3); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Aquário.

  • Foto do(a) author(a) Oscar Quiroga

  • Oscar Quiroga

Publicado em 16 de março de 2026 às 05:00

Conhece a ti mesmo! Todo mundo está ciente da advertência estampada na porta do oráculo de Delfos, que promoveu a moderna onda de terapias e estudos voltados ao autoconhecimento, mas todo mundo, também, ignorou a segunda advertência, logo abaixo da primeira: Nada em excesso!

O excesso de autoconhecimento resulta em que, buscando entender o macrocosmo através do microcosmo, acabamos todos convencidos de que o "Grande Todo do Universo" funciona exatamente igual a como nós, o microcosmo, funcionamos, mas não é nada disso, o que acontece é que entendemos do macro apenas o que cabe em nosso micro.

O autoconhecimento real e virtuoso precisa começar ao contrário do que o oferecido pelos modernos estudos, primeiro conhecer como o Universo funciona para só depois conhecermos a parte que nos toca.

ÁRIES: Aproveite esses dias para avançar sobre os assuntos que resistiram demais nos tempos passados, porque agora você encontrará relativa facilidade para lidar com esses. Continuarão difíceis, porém, administráveis.

TOURO: Quando as pessoas deixarem você à vontade e isso incentivar você a abrir o jogo, tenha a presença de espírito para se lembrar de que, talvez, seria bom manter seus planos sob um manto de discrição, para não se dispersar.

GÊMEOS: Os valores mais preciosos são os recursos humanos, porque sempre você precisará de outras pessoas para realizar suas pretensões. Por isso, trate bem a todo mundo, inclusive a aquelas pessoas que não pareçam ser úteis.

CÂNCER: Agora é um momento especial para você se atrever a testar como fazer tudo diferente, porque, eventualmente, a sorte parece estar do seu lado, só que ela ficará oculta até o momento em que você a testar na prática.

LEÃO: É muito mais difícil resistir às tentações do que lutar contra obstáculos, porque diante das tentações a alma se sente confortada e, assim, baixa a guarda justo quando devia ficar mais atenta. Cuidado com as tentações.

VIRGEM: Reunir as pessoas certas e as convencer a se manterem fiéis aos seus projetos, isso é algo complicado, dada a situação do mundo atual. Porém, de vez em quando acontecem algumas facilidades, agora é o momento. Em frente.

LIBRA: A relativa facilidade com que certas pessoas obtêm o que pretendem não há de enganar você, porque apesar de não ficar evidente, elas se encontram nessa situação porque se empenharam muito nos tempos passados. É assim.

ESCORPIÃO: A única maneira eficiente de você comprovar que suas razões e entendimentos são melhores do que os da maioria, é você colocar em prática as suas ideias, porque os fatos convencem mais do que as palavras.

SAGITÁRIO: Normalmente, as pessoas não são muito carinhosas, mas quando querem algo de você, aí se aproximam cheias de dengo e expressando elogios de todos os tipos. Nem todas as pessoas são interesseiras, mas muitas são.

CAPRICÓRNIO: Aquilo que você quer não poderá ser arrancado com força. Ao contrário, se você falar manso e oferecer um trato suave, terá muitas mais chances de convencer as pessoas a lhe darem o que você pretende. É assim.

AQUÁRIO: Munindo-se de boa vontade, você dará conta de tudo que está envolvido nesta parte do caminho e, ainda por cima, pela fluidez com que os acontecimentos se precipitam, você terá a sensação de ter a sorte do seu lado.

PEIXES: As fantasias são muito atraentes e satisfatórias, porque não dependem de nenhum esforço para serem saboreadas, são imagens abstratas que se impõem sobre a realidade evidente. Melhor tomar cuidado com elas né?

Mais recentes

Imagem - Há 23 anos na Justiça: processo de servidora que perdeu a visão está parado na 8ª Vara da Fazenda Pública

Há 23 anos na Justiça: processo de servidora que perdeu a visão está parado na 8ª Vara da Fazenda Pública
Imagem - Justiça destina dinheiro apreendido do crime para compra de viatura da Polícia Civil

Justiça destina dinheiro apreendido do crime para compra de viatura da Polícia Civil
Imagem - Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime'

Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime'

MAIS LIDAS

Imagem - Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo
01

Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo

Imagem - Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping
02

Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping

Imagem - Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões
03

Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões

Imagem - Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026
04

Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026